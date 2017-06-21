 "Главное внимание уделили двусторонней торговле", - Порошенко провел встречу с министром торговли США Россом. ФОТО





Президент проинформировал американскую сторону о ходе реформ в Украине и усилия украинской власти, направленные на улучшение делового климата в стране и создание условий для работы иностранных компаний.

При этом отдельно было отмечены решительные шаги для совершенствования судебной системы, улучшения работы таможенных и налоговых органов.

Министр торговли США выразил заинтересованность в расширении деловой активности американских компаний на украинском рынке, отметив прогресс, который осуществила Украина за последние годы.

Глава государства также проинформировал Министра о планах реализации программы приватизации в Украине и отметил возможности для соответствующего привлечения американских инвесторов".