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Все про:Порошенко (13225) США (12833) торговля (832)

 "Главное внимание уделили двусторонней торговле", - Порошенко провел встречу с министром торговли США Россом. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в США обсудил расширение экспорта украинской продукции с американским министром торговли Уилбуром Россом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

В сообщении отмечается: "Главное внимание во время встречи Глава государства сосредоточил на возможностях активизации инвестиционной деятельности американских компаний в Украине, а также развития двусторонней торговли, в частности в контексте расширения экспорта украинской продукции в США.

Президент проинформировал американскую сторону о ходе реформ в Украине и усилия украинской власти, направленные на улучшение делового климата в стране и создание условий для работы иностранных компаний.

При этом отдельно было отмечены решительные шаги для совершенствования судебной системы, улучшения работы таможенных и налоговых органов.

Министр торговли США выразил заинтересованность в расширении деловой активности американских компаний на украинском рынке, отметив прогресс, который осуществила Украина за последние годы.

Глава государства также проинформировал Министра о планах реализации программы приватизации в Украине и отметил возможности для соответствующего привлечения американских инвесторов".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Визит Порошенко в США: Президент за один день провел 8 важных встреч на высоком уровне. ФОТОрепортаж


Главное внимание уделили двусторонней торговле, - Порошенко провел встречу с министром торговли США Россом 01

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Главное внимание уделили двусторонней торговле, - Порошенко провел встречу с министром торговли США Россом 02

Также читайте: Трамп может помочь принести мир в Украину, - Порошенко

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Не петя ,цукерки твои в Штатах не пойдут ,очень уж они дорогие а тортики испортятся пока довезёшь ....
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петя же вроде не кацап ,хотя всё может быть ....
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В США , вся продукція фабрики ,, Рошен ", і львівської фабрики ,, світоч" давно на ринку !
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Ты хоть был в США , нищеброд ? За копейки лупишь по клаве , строго по методичке и даже не оснознавая , что ты предатель ! Как там в Николаеве , много таких как ты ?
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Ну так само-собой,каждый кто говорит правду,что у власти в Украине сплошь одно ворьё ,тот предатель ... а про Николаев скажу так ,процентов 99 людей полностью разделяют моё мнение ,от такое предательство ...
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Щоби президент України не зробив , для кремлівських , продажних гоблінів - зрада !
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Можно много говорить,но на данном этапе петруша действует совершенно в нужном направлении.США -единственная в мире сверхдержава на сегодня
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Петя включил обаяние на полную, это тоже немаловажный фактор.))))
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Да,обаятельней пети пожалуй только пашинский и добкин-младший !
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Ну честно говоря я в этом не уверен,хотя в принципе комедии американцы любят !
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Твое дело маленькое,английским не владеешь,оценить всего не можешь.)
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Нууу,оценить ВСЁ может разве что Господь Бог ,а рейтинг Пети плавающий в районе 10%,говорит о мягко говоря хреновой оценки его преступной деятельности Украинским народом ...
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Рейтинги нужны плешивому Педофилу... чтобы Сталагмиты крепше воняли...
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Нет,ему как-раз они не нужны,ему их сколько надо столько и нарисуют а вот каждому нормальному политику рейтинги очень нужны ....
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Рейтинг товаристча Сралина был 102% 4 марта 1953 года,утром 5 марта рейтинг стал НОЛЬ...а у Путлера в Чечне 104,35% когда он ихх мочил в сортире..
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Могу назвать этот визит удачным,хотя изначально у меня были некоторые опасения.
Для Украины это очень хорошо.
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опасения и меня были - слава богу не оправдались...
считаю, что визит был успешным и даже более ожидаемого.
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А я не сказал что он неудачный. Обычный визит, окончившийся ничем. Пустышка.
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Если бы такой визит удался вашему вовану- на кремле был бы салют..
А так конечно,ничего особенного...)))
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Теперь мне даже реально интересно стало, чем же этот визит так удачен? Денег дали, оружие, объявили войну Рашке, санкции усилили, закупили крупную партию "Бешенной пчёлки"? Что конкретно?
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Скоро на себе прочувствуете,то,шо конкретно..
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Был бы на этой встрече был
ваш кремлёвский фюрер , вы бы заценили , уверен на все 100%

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Сдалась Вам эта Рашка. Что Вы пихаете её в каждую тему? Вопрос вообще не касался не Рашки, не Хуйла. Не можете ответить, лучше промолчите.
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Слышь некацап ,а ну поведай нам,что Штаты будут покупать у Украины ?
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Украинских продуктов питания в США , полным полно !
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ну петухов из говна я так понимаю только у кацапов производят?
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хохлы -это те кто очень любят кацапов,ну что ж поделаешь такова их судьба!
на счет вальцмана -так он у нас приходящий и уходящий ,а вот хуло оно вечное
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ВБТ в гостях у NewsOne. Незалежні журналісти проти телеканалу, залежного від Москви.

https://www.youtube.com/watch?v=1yOWBsKjf4E
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Не, ЯУКР - ГОНОЧНЫЙ ВАРИАНТ! Я как-то видел на ралли- именно такой запор! конечно, весь переделаный! Во, нашел! - похожий!

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А вот - еще:
Белорусский экипаж на раритетном 47-летнем «Запорожце» доехал до финиша и вернулся домой с ретроралли Пекин - Париж. Гонка длилась больше месяца. За это время пилот Анатолий Маслов из Новогрудка и штурман Александр Жос из Минска проехали почти 13 700 км по Монголии, России, Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Словении, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.


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Главное что Пентагон дал допуск к современнейшим военым технологиям....
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Химию от порошен хавать не будут, это тебе не рузьке быдло.
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Истерикой кацаПсинских Крыс на Кисель-Гоффно - ТВ ,удовлетворён.
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)))))))))))все таки весело,когда кацапня (не важно где живущая)так стогне
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А теперь смотрим:
1. Встреча с министром энергетики США!
2. Встреча с министром торговли!
3. Встреча в Пентагоне!
Итак: нефть, сжиженный газ, уголь, ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, военное снаряжение и в перспективе, недалекой - оружие!!!
ДА НА РОССИИ УЖЕ СУТКИ ПЕРДАКИ РВЕТ НЕ ПО ДЕТСКИ!
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Всё с какой-то шушерой встречается. Нет бы с серьёзными людьми встретится. С таксистами там или дворниками.
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Министр торговли США потрясен рехвормами убоища Пети . Петя с Чмом Сеней сперли 15% с пенсий стариков - пенсионная рехворма . Поддержка бизнеса - 2700 рейдерских захватов предприятий . Рехворма региональная - взвесили три фуры на Одеской трасе - покрытие асфальта по Украине улучшилось .)))))
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скажем спасибо, законтаченно-апущенным )(уйловцам во главе с )(уйлом, развязавшем войну.......
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Крысы кремля выдали себя неделю назад в пресс-релизе МИД РАБссии:
Мы категорически против сотрудничества Хорватии и Украины в торгово-экономической и культурной сферах двух славянских народов,Хорватии и Украины.
Что они там в кремле курят Боярышник или Сталагмиты,не пойму сей МАРАЗМ...
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Скоро липецкую фабрику у Америку перенесут
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Зачем ? Вся продукция ,, рошен" уже на рынке США , лет восемь !
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И не Говори! вот с кем встречаются серьезные пацаны:

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Будем смотреть по результатам. Пока это только встречи, переговоры и пиар.
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Некоторые пыжатся и пиарятся ради славы и популярности, а к другим она сама приходит как побочный эффект или приятный бонус. Во втором случае признание более искреннее и настоящее, так как в данном случае это не пиар , а обычная рабочая поездка президента в США , всего лишь !
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" пыжатся и пиарятся ради славы и популярности"
Редко, когда соглашусь с тобой по поводу такой характеристики гаранта. В точку!
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Для тех, кто заготовил пост об открытии липецкой фабрики и магазина рошен в США напомню, что министерство торговли США ничего не покупает и не продает. Одна из его основных задач - составлять всякие санкционные списки. Слышали о таких?
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Это не совсем так. Мягко говоря. :D
Основные структурные подразделения министерства Торговли США:@
Агентство по развитию малого бизнеса (Minority Business Development Agency, MBDA)Ведомство по патентам и товарным знакам (Patent & Trademark Office, USPTO)Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS)Национальное управление по океанам и атмосфере (National Oceanic & Atmospheric Administration, NOAA)Национальный океанический и атмосферный административно-эксплуатационный корпус (National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps, NOAA Corps)Национальная служба морского рыболовства (National Marine Fisheries Service, NMFS)Национальная служба океана (National Ocean Service, NOS)Национальная служба погоды (National Weather Service, NWS)Центр океанических и атмосферных исследований (Office of Oceanic and Atmospheric Research, OAR)Национальное управление по телекоммуникациям и информации (National Telecommunications & Information Administration, NTIA)Управление международной торговли (International Trade Administration, ITA)Управление по технологиям (Technology Administration)Бюро технической политики (Office of Technology Policy, OTP)Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST)Национальная служба технической информации (National Technical Information Service, NTIS)Управление экономики и статистики (Economics & Statistics Administration, ESA)Бюро переписи населения (Bureau of the Census)Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis, BEA)Управление экономического развития (Economic Development Administration, EDA)
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Все смешно,извините...И "новость",и,особенно "комментарии"...Что "тут" комментировать???...???
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Главное внимание уделили двусторонней торговле", - Порошенко провел встречу с министром торговли США Россом. ФОТО
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