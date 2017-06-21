 "Главное внимание уделили двусторонней торговле", - Порошенко провел встречу с министром торговли США Россом. ФОТО

В сообщении отмечается: "Главное внимание во время встречи Глава государства сосредоточил на возможностях активизации инвестиционной деятельности американских компаний в Украине, а также развития двусторонней торговли, в частности в контексте расширения экспорта украинской продукции в США.
Президент проинформировал американскую сторону о ходе реформ в Украине и усилия украинской власти, направленные на улучшение делового климата в стране и создание условий для работы иностранных компаний.
При этом отдельно было отмечены решительные шаги для совершенствования судебной системы, улучшения работы таможенных и налоговых органов.
Министр торговли США выразил заинтересованность в расширении деловой активности американских компаний на украинском рынке, отметив прогресс, который осуществила Украина за последние годы.
Глава государства также проинформировал Министра о планах реализации программы приватизации в Украине и отметил возможности для соответствующего привлечения американских инвесторов".
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Для Украины это очень хорошо.
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считаю, что визит был успешным и даже более ожидаемого.
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А так конечно,ничего особенного...)))
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ваш кремлёвский фюрер , вы бы заценили , уверен на все 100%
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на счет вальцмана -так он у нас приходящий и уходящий ,а вот хуло оно вечное
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https://www.youtube.com/watch?v=1yOWBsKjf4E
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Белорусский экипаж на раритетном 47-летнем «Запорожце» доехал до финиша и вернулся домой с ретроралли Пекин - Париж. Гонка длилась больше месяца. За это время пилот Анатолий Маслов из Новогрудка и штурман Александр Жос из Минска проехали почти 13 700 км по Монголии, России, Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Словении, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.
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1. Встреча с министром энергетики США!
2. Встреча с министром торговли!
3. Встреча в Пентагоне!
Итак: нефть, сжиженный газ, уголь, ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, военное снаряжение и в перспективе, недалекой - оружие!!!
ДА НА РОССИИ УЖЕ СУТКИ ПЕРДАКИ РВЕТ НЕ ПО ДЕТСКИ!
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Мы категорически против сотрудничества Хорватии и Украины в торгово-экономической и культурной сферах двух славянских народов,Хорватии и Украины.
Что они там в кремле курят Боярышник или Сталагмиты,не пойму сей МАРАЗМ...
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Редко, когда соглашусь с тобой по поводу такой характеристики гаранта. В точку!
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Основные структурные подразделения министерства Торговли США:@
Агентство по развитию малого бизнеса (Minority Business Development Agency, MBDA)Ведомство по патентам и товарным знакам (Patent & Trademark Office, USPTO)Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS)Национальное управление по океанам и атмосфере (National Oceanic & Atmospheric Administration, NOAA)Национальный океанический и атмосферный административно-эксплуатационный корпус (National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps, NOAA Corps)Национальная служба морского рыболовства (National Marine Fisheries Service, NMFS)Национальная служба океана (National Ocean Service, NOS)Национальная служба погоды (National Weather Service, NWS)Центр океанических и атмосферных исследований (Office of Oceanic and Atmospheric Research, OAR)Национальное управление по телекоммуникациям и информации (National Telecommunications & Information Administration, NTIA)Управление международной торговли (International Trade Administration, ITA)Управление по технологиям (Technology Administration)Бюро технической политики (Office of Technology Policy, OTP)Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST)Национальная служба технической информации (National Technical Information Service, NTIS)Управление экономики и статистики (Economics & Statistics Administration, ESA)Бюро переписи населения (Bureau of the Census)Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis, BEA)Управление экономического развития (Economic Development Administration, EDA)
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