EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Фоторепортаж
  653  8
Материалы по теме:
Все про:карантин (3648) контрафакт (208) СБУ (14602) Херсонщина (897) COVID-19 (4425) коронавирус (3061)

 СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное производство контрафактных антисептических препаратов сомнительного качества.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицке. Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины.

"Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружена пустая пластиковая тара разной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram. ФОТОрепортаж

СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора 01
СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора 02
СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора 03
СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора 04
СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора 05
СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора 06

Смотрите также: Подпольное производство некачественных антисептиков блокировано на Киевщине и Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что изъятая продукция направлена на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3191029
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в чём преступление? Были претензии от владельцев торговых марок? Если были, то при чём здесь СБУ?
 показать весь комментарий
 
 
Уровень СБУ.... А чем тогда Аваков занимается?
 показать весь комментарий
 
 
Он водопровод в рюкзаках прокладывает. Архиважное дело!
 показать весь комментарий
 
а "поддельных" це як ... спирт не з тієї ж цистерни беруть що й "правильні" виробники ...чи перекис не там купують чи гліцерин ...все з однієї бочки ... вчинили найстрашніший злочин продавали дешевше за конкурентів з "кришею"
 показать весь комментарий
 
 
так что делать раз оригинальных нет?? хотя похоже на то что сбу за крышу не отстегнули
 показать весь комментарий
 
 
поддельные по хим соответствию или по ...наклейке...или по обороту без налогов? ))))
 показать весь комментарий
 
СБУ больше заняться нечем СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора - Цензор.НЕТ 4343 Занялись бы лучше Ермаком , Портновым , Медведчуком , Зеленским ,вот кто реально Враги Украины СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора - Цензор.НЕТ 1491
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх