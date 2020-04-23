 СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфицирующих растворов был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицке. Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины.

"Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов. Также обнаружена пустая пластиковая тара разной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что изъятая продукция направлена на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.