EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Фоторепортаж, Здоровье
  2839  7
Материалы по теме:
Все про:Италия (1125) карантин (3648) COVID-19 (4425) коронавирус (3061)

 Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии. ФОТОрепортаж

После почти трех недель помощи в борьбе с COVID-19 в больницах Италии украинские врачи едут домой.

О возвращении врачей из итальянских городов Пезаро и Урбино сообщил в фейсбуке посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет служить для лечения больных в Украине", - отметил Перелыгин.

По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.

Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяры. Они написали в адрес посольства письмо.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", - говорится в письме.

Смотрите также: "Просто спасибо", - итальянцы поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии 01
Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии 02
Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии 03
Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии 04

Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии 05

Источник: https://censor.net.ua/p3190990
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У чому був сенс цієї поїздки, якщо у медиків є протоколи лікувань, якими користується весь світ? Єдине, що добре, так це те, що ці лікарі не змогли захворіти в Україні від безглуздого управління міністерства охорони здоров'я України.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх