 Замглавврача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми в Хмельницком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Осенью прошлого года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку. Однако рожала она под чужими анкетными данными, которые принадлежали другой женщине. Последняя в обход действующего законодательства должна была забрать новорожденного малыша, который согласно поддельным документам был записан в медучреждении уже как ее ребенок.

Организатором этой схемы выступила заместитель главного врача перинатального центра, которая пользуясь своим служебным положением, подделала ряд документов, касающихся беременности и родов.

В рамках досудебного расследования был проведен ряд следственных действий и экспертиз. Сейчас всем трем женщинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Уголовного кодекса Украины - покушение на торговлю людьми. Кроме того, врачу придется отвечать еще по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК, а двум другим женщинам - по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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