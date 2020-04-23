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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (11276) роддом (48) торговля людьми (204) Хмельницкий (359)

 Замглавврача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми в Хмельницком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители предотвратили факт торговли людьми, к которому причастна заместитель главного врача перинатального центра и две ее пациентки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Осенью прошлого года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку. Однако рожала она под чужими анкетными данными, которые принадлежали другой женщине. Последняя в обход действующего законодательства должна была забрать новорожденного малыша, который согласно поддельным документам был записан в медучреждении уже как ее ребенок.

Организатором этой схемы выступила заместитель главного врача перинатального центра, которая пользуясь своим служебным положением, подделала ряд документов, касающихся беременности и родов.

В рамках досудебного расследования был проведен ряд следственных действий и экспертиз. Сейчас всем трем женщинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Уголовного кодекса Украины - покушение на торговлю людьми. Кроме того, врачу придется отвечать еще по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК, а двум другим женщинам - по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Замглавврача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми в Хмельницком, - Нацполиция 01
Замглавврача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми в Хмельницком, - Нацполиция 02
Замглавврача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми в Хмельницком, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3190948
 
 
 Топ комментарии
 
перевіряйте для початку звідки у главрвачів і інших "скромників" від медицини на злиденну зарплатню елітна нерухомість круті тачки і тп...і не гавкайте на луну!
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Мати, котра готова продати свою дитину-не мати. Дитині краще буде з усиновителями.
Так що лікарка святу справу робила.
Бо для того щоб взяти дитину в Україні треба доказати що ти багатший Білла Гейтса і попутно всім по парі штук баксів роздати.
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то же так подумал. вообще-то это разрешено, но, законными методами. тут, видимо, незаконно всё было.
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Усыновление по упрощенной процедуре.
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перевіряйте для початку звідки у главрвачів і інших "скромників" від медицини на злиденну зарплатню елітна нерухомість круті тачки і тп...і не гавкайте на луну!
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Мати, котра готова продати свою дитину-не мати. Дитині краще буде з усиновителями.
Так що лікарка святу справу робила.
Бо для того щоб взяти дитину в Україні треба доказати що ти багатший Білла Гейтса і попутно всім по парі штук баксів роздати.
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Отож. Народила, віддала, а потім написала заяву в поліцію бо передумала чи пожалкувала що мало грошей взяла. Бо інакше звідки це все виплило.
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Потому что государство тут было мимо кассы.
Надо было на младенца наложить акциз как на автомобиль с Европы.
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Ага. Як з наркоманами: наркоділери отримують гроші, наркомани - дурь. І всім "харашо".

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замнуть,а справи розваляться,у нас в країні навіть прецедентів таких немає.
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