 Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

18 апреля на рабочем месте скончался руководитель предприятия "Импульс" Евгений Чернов. Отмечается, что проститься с директором пришли в основном его коллеги, среди которых много людей пенсионного возраста, входящих в группу риска в условиях эпидемии коронавируса. Несмотря на карантинные меры, они собрались на территории завода, а затем участвовали в похоронной процессии.

Как известно, на сегодняшний день любые массовые мероприятия запрещены постановлением Кабинета Министров №211.

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В полиции Сумской области сообщили, что проводится проверка после публикации фото похорон. "Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство", - сказал "Обозревателю" глава отдела коммуникации облуправления Нацполиции Владимир Крупецких.







