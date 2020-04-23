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 Общество, Фоторепортаж
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 Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке. ФОТОрепортаж

21 апреля в Шостке на Сумщине свыше 100 человек пришли на похороны директора местного завода, нарушая правило карантина касательно массовых мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

18 апреля на рабочем месте скончался руководитель предприятия "Импульс" Евгений Чернов. Отмечается, что проститься с директором пришли в основном его коллеги, среди которых много людей пенсионного возраста, входящих в группу риска в условиях эпидемии коронавируса. Несмотря на карантинные меры, они собрались на территории завода, а затем участвовали в похоронной процессии.

Как известно, на сегодняшний день любые массовые мероприятия запрещены постановлением Кабинета Министров №211.

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В полиции Сумской области сообщили, что проводится проверка после публикации фото похорон. "Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство", - сказал "Обозревателю" глава отдела коммуникации облуправления Нацполиции Владимир Крупецких.

Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке 01
Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке 02
Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке 03
Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке 04

Источник: https://censor.net.ua/p3190924
 
 
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В Эпицентр можно толпой, в ломард - обязательно и необходимо, а проводить в последний путь хорошего человека - низзя. Сволочной дурантин и его авторы.
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Епіцентр заніс чумадан. Ломбардиня свой чілавєк. Тому і мона. Сільпо з АТБ теж занесли шоб не відкривали продуктові ринки, бо це їхні конкуренти які збивають ціни.
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Они следом за ним поедут через 20 дней
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Может, и хорошо, что пришли. Пусть бы там и оставались. Если нет мозгов - там им самое место.
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Коли люди мудріші за владу,то плювати на незаконий карантин.
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Вы иск к покойнику подавать будете ? Люд к нему пришли, их никто не приглашал .
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ПровЕсти людіну до місця вічного спокою - то є святе. А скільки вас піде слідом ? Не замислювались ?
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Нехай влада не переживає.Коли вони здохнуть,ніхто на похорони не прийде. Десятки пенсионеров в нарушение карантина пришли на похороны директора завода в Шостке - Цензор.НЕТ 8020
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из пришедших на похорона никто не заболеет- вирусня смерти тоже боится,,,
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