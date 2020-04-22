 Людей сдавали в аренду, - полицейские задержали на Херсонщине злоумышленников, удерживавших людей в трудовом рабстве. ФОТОрепортаж

Полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора преступного сообщества и его сообщников. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющие постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания", — сказано в сообщении.
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Полицейские освободили из трудового рабства 5 человек, в том числе одну женщину. Их поместили в реабилитационный центр для бездомных. Сейчас следователи устанавливают личности остальных пострадавших.
Двоим задержанным сообщили о подозрении по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми". Наказание за такое преступление — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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А чем отличаются работники заводов и фабрик (к примеру, Ахметки) ? "Сдают себя (свои труд) в аренду" фактически за пропитание и квартплату! Тех БОМЖей )о которых пишут) тоже кормят и не на улице спять, да условия хуже, но и работают они "неахти", не как "ударники соцтруда"!
"- Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас, она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
- Какую?
- Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься. В темнице для разума." (к/ф Матрица)
спросіть ув мьортвом домє
Наталья Лигачева
12 сентября 2017 г. ·
Два свидетельства: первое - от Евгения Мураева, собственника канала Ньюз ван: "На запитання, чи були все ж таки якісь домовленості із Міхеїлом Саакашвілі щодо висвітлення подій 10 вересня, Євген Мураєв відповів: «Я набрав його людей і задав питання: чи потрібна їм допомога, як вони збираються діяти? Тому ми відправили журналістів тоді в Польщу, домовилися, в які дні там будуть прес-конференції, і що вони будуть разом з ним перетинати кордон. Тут збіг інтересів його, телеканалу і моїх».
https://detector.media/infospace/article/129822/2017-09-11-vlasnik-newsone-evgen-muraev-sprostuvav-informatsiyu-glavkomu-pro-svoyu-zustrich-iz-saakashvili-u-zhenevi/
Второе - от Максима Каменева и Насти Станко, Громадське ТБ: "Та насправді їхати до Кравовця Саакашвілі не збирався. За декілька днів до анонсованого «повернення» його помічники викупили квитки у двох вагонах на два потяги «Інтерсіті» з польського Перемишля до Львова, що відправлялися відповідно о 13.00 та 15.00. Іменні квитки придбали і всім журналістам, які акредитувалися на анонсовану зустріч Саакашвілі в Краковці. Хоча про це їм не сказали, натомість повідомили, що перед тим, як перейти кордон, Саакашвілі дасть брифінг на території Польщі. Туди пообіцяли відвести автобусом зі Львова, попередньо зібравши паспортні дані". https://hromadske.ua/p…/saakashvili-prorvavsya-cherez-kordon.
Возникает вопрос: а не оказались ли таким образом журналисты использованными? Это вопрос, не обвинение. Причем мой личный ответ, который я пока что оставлю при себе, был бы не однозначным.
Но! Nastya Stanko и Максим Каменев открыто заявили о том, что пребывание журналистов на месте событий вместе с Саакашвили было де-факто организовано и проплачено одной из стороной конфликта (автобус и поезд). Сделали это в полном соответствии с журналисткой этикой.
А другие журналисты?
Ну и будем ждать журналистского расследования о об источниках финансирования деятельности самого Саакашвили и его новой политической силы?.