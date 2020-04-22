 Людей сдавали в аренду, - полицейские задержали на Херсонщине злоумышленников, удерживавших людей в трудовом рабстве. ФОТОрепортаж

Полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора преступного сообщества и его сообщников. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющие постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания", — сказано в сообщении.

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Полицейские освободили из трудового рабства 5 человек, в том числе одну женщину. Их поместили в реабилитационный центр для бездомных. Сейчас следователи устанавливают личности остальных пострадавших.

Двоим задержанным сообщили о подозрении по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми". Наказание за такое преступление — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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