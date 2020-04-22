 Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники. ФОТО

Об этом сообщает "Кавказ Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В понедельник на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории республики местный житель спросил Кадырова о необходимости открытия парикмахерских.

Было бы неплохо всем постричься налысо, ответил руководитель региона.

Во вторник на странице в инстаграме Кадыров появился с выбритой головой. Он порекомендовал всем постричься, так как "салоны красоты закрыты, да и парикмахеров нет дома".

"Так делали наши предки, и главное со вторника на среду это делал пророк", - заявил глава Чечни.

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