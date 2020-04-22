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Все про:Кадыров (598) карантин (3559) Чечня (519) COVID-19 (4332) коронавирус (3061)

 Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники. ФОТО

В Чечне чиновники подстриглись наголо вслед за главой региона Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщает "Кавказ Реалии", передает Цензор.НЕТ.

В понедельник на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории республики местный житель спросил Кадырова о необходимости открытия парикмахерских.

Было бы неплохо всем постричься налысо, ответил руководитель региона.

Во вторник на странице в инстаграме Кадыров появился с выбритой головой. Он порекомендовал всем постричься, так как "салоны красоты закрыты, да и парикмахеров нет дома".

"Так делали наши предки, и главное со вторника на среду это делал пророк", - заявил глава Чечни.

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Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники 01
Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники 02
Кадыров из-за карантина подстригся налысо: примеру последовали его чиновники 03

Источник: https://censor.net.ua/p3190824
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы я не узнал об этом, зачем бы я жил?
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Від коронавірусу це не врятує, навпаки на лису голову скорше причепиться вірус і потрапить всередину організму.
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цей зрадник чеченського народу і не каже, що врятує від коронавірусу, це замість того щоб відкривати перукарні і робити там всякі бокс/полубокс. типу наголо кожен може постригтися вдома машинкою.
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это как раз говорит о том что мозг уже поражен у этих абреков
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Ещё б кадырочку побрил, чтобы лучше входило и выходило.
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Прикольно Кадырову иметь своих подлиз! Может там где в бункере и Пу постригся ....?
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Кафырову конец сразу же после ухода *****. Я даю 24 часа максимум и будет видеть его отрезанную башку по всем телеканалам
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а може для того и побрил башку, шоб за волосы не тягали...
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А может наоборот, президентом все руси станет...
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тут ты не угадал... они сразу свалят и к стати вместе со Ставропольским краем
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Ну все. Зараз всі українські чиновники почнуть грати членом на роялі.
Цікаво лише чи не поголить голову Зєля.
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Теперь начнут мочить русских в сортире. Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники - Цензор.НЕТ 3322
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Кадырка для коронавируса лысина при открытом пердельнике не помеха. Отпусти бороду.
Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники - Цензор.НЕТ 3389
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Вы осторожнее с коментами. Не за горами час, когда украинцы опять будут солидарны с чиченским народом в борьбе против русских оккупантов во главе с их лидером-освободителем
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С чеченским народом да, но не с кадыровым и кадыровцами.
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Так по показаниям нужно брить не голову, а сбривать усы и бороду, для ношения респиратора и маски. Такие правила их ношения. Хотя "проФФессору и акКадемику" конечно виднее.
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Молодчик.тоже побреюсь.лето .жарко.прошу цензор сей факт не освещать.в отличие от рамзана.я не люблю .когда пресса поднимает вой вокруг моего имени.
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нелох оманский как обычно засцал побриться налысо, вслед за своим кумиром.
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в Чечню вошли ФЕДЕРАЛЬНЫЕ войска , но пока начали просто СТРИЧЬ .....
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сравните благородное и интеллигентное лицо Джохара Дудаева и трагладитскую физиономию этого проФФесора рамзанки дырова..и почувствуйте разницу
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Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники - Цензор.НЕТ 703 Kavkaz Center

@newkc14

·15 ч

Пехотинец и Генерал.

У #чеченцев есть поговорка: "Каждый сам назначает себе цену...!"



ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1252739415740383233




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Кавказ дело тонкое... не каждая овца что там в.**** становится женой
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IP всех недоброжелателей горного падишаха уже установлено. Вскоре на Цензоре будет открыта страничка для самых искренних и слезных извинений. Администрация.
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Вахнаки бриють голову перед смертним боєм.
Свободу Вільній Ічкерії!!! Свободу народам Кавказу!!!
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Kavkaz Center

@newkc14

·16 ч

#Кадыров проверил своих собак на лояльность. Побрил голову. Собаки отреагировали немедленно
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скажет ,что зачесалось очко .то вылижут . Поведение .как у шавок. а всего то ради корыта .
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Еще бы оскопился бы. Пусть последуют примеру, чтоб такие не рождались.
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Хитёр. Теперь коронавирусу просто не за что будет зацепиться.
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Лучше бороду бы сбрил. А "чиновники" по виду суто гопота.
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ого, как лысина у него блестит. Маслом натёр, наверное...
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Он больной - в ролике где угрожал журналистке каждое третье слово - "до-он" - х.з. что это значит(еще ни разу не слышал от горняков такого, сколько пранков ни слушал), но походу Калдырка поехала - тут брей - не брей уже похрен.
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слово паразит . типа - истинно ,утвердительно да , так и есть .Берет пример с Героя Чечни - Руслана Гелаева .
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вот так выглядит зелупа только волосы наоборт
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Карманная армия уголовников беса путлера служит до тех пор, пока кремлевский мясник будет их кормить за счет тупой орды, при первой возможности они его сожрут.
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Ця можливість вже настала! Ічкерія перекрила кордони з Рашою.
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Бутусов, можно разместить рубрику "В мире животных"(кацапья) где-нибудь в правом нижнем углу, а не в основной ленте?
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Там взагалі по шию все треба зрізати. Що б таке більше не плодилось.
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Репка и Турнепка приблизились к наскоро сооружённой из перевёрнутой бочки трибуне, с которой выступал мальчик по прозвищу Таракан.
- Наконец-то нами никто не будет командовать!- кричал Таракан, красный от возбуждения. - Никто не будет нас заставлять делать то, что нам не нравится! Да здравствует Праздник Непослушания! Стойте на голове, ходите на четвереньках! Никто вам ничего не скажет!
- И не накажет! - раздался чей-то звонкий голос в толпе.
- И не накажет! - подтвердил Таракан и для большей убедительности постоял немного на голове, а потом спрыгнул с бочки и пошёл на четвереньках.
Его друзья-одноклассники, которых называли Таракашками, дружно захлопали в ладоши, все, как один, встали на голову и тоже пошли на четвереньках. Они, как обезьянки, во всём подражали Таракану.
Праздник непослушания, 1971 г.

***, який це написав звуть Сєргєй Міхалков, це єдина у нього чесна та гарна книжка. Все інше, що про нього треба знати, що він автор тексту гімна Радянського Союзу і автор тексту гімна Рашиської *********.
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Вши замучили, скорее всего. Лобок пусть тоже побреет и разместит в соцсетях.
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фото из тамошнего флешмоба - "#бритыежопы" ))
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А кто ещё налысо постригся ? Очень интересно.
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Еще раз каДЫРКА потвердил своё скудоумие.Для этой тупомордой обезьяны что ковид-19,что педикулез-всё одно,и лечится по его профессорскому мнению одинаково. Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники - Цензор.НЕТ 1507
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