 Жительница Черновицкой области ради игры напоила спиртным собаку и сняла это на видео: ей грозит штраф до 5,1 тыс. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Девушка объяснила правоохранителям, что выполняла задачи игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем.

Сотрудники полиции составили на нее админпротокол по части 1 статьи 89 (Жестокое обращение с животными). Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

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