 Жительница Черновицкой области ради игры напоила спиртным собаку и сняла это на видео: ей грозит штраф до 5,1 тыс. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Девушка объяснила правоохранителям, что выполняла задачи игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем.
Сотрудники полиции составили на нее админпротокол по части 1 статьи 89 (Жестокое обращение с животными). Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
ЗоофилИя - дольче мелодИя (Ротару)...
Наприклад, вино або пиво собаки п'ють залюбки...
(от для котів це набагато небезпечніше через особливості метаболізму. Хоча якщо кицюня трохи ковтне пива, то нічого страшного не буде, але краще не давати)