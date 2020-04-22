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 Происшествия, Общество
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Все про:Черновицкая область (475) животные (739) Нацполиция (11276) штраф (930)

 Жительница Черновицкой области ради игры напоила спиртным собаку и сняла это на видео: ей грозит штраф до 5,1 тыс. ФОТО

21 апреля в соцсетях появилось видео, на котором 18-летняя девушка поит собаку спиртным, после чего полицейские установили и разыскали нарушительницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Девушка объяснила правоохранителям, что выполняла задачи игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем.

Сотрудники полиции составили на нее админпротокол по части 1 статьи 89 (Жестокое обращение с животными). Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

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Жительница Черновицкой области ради игры напоила спиртным собаку и сняла это на видео: ей грозит штраф до 5,1 тыс. 01
Жительница Черновицкой области ради игры напоила спиртным собаку и сняла это на видео: ей грозит штраф до 5,1 тыс. 02

Источник: https://censor.net.ua/p3190818
 
 
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колись так хлопці в колгоспі розважались - поїли коней самогоном або вином.
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ключевое слова колгосп и в ней дебили, в лучшем случае с ПТУ
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Какое же это жестокое! Она ведь опохмелиться дала? Кстати, заметили, как зелёная власть плавно поставила людей ниже собак?
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Безнадега... решила, шо хоть пьяным на не залезет...
ЗоофилИя - дольче мелодИя (Ротару)...
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Вероятно её так же поили, когда это быдло ползало на четвереньках в детстве. Это нужно уточнить у её дебильной мамы.
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Таки не понял, почему напоить собаку это жестокость, а напоить человека - дружественный жест?
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животное зависимое, обладает меньшим уровнем сознанием и правом выбора, чем человек
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После последних выборов насчет "меньшего уровня сознания" я бы не был так уверен.
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У знакомого охотника, собака сама открывает крышку от литрушки пива и пьет, ну предпочитает с бакала.
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А яким конкретно ґалькоголем дівка поїла собацюру?
Наприклад, вино або пиво собаки п'ють залюбки...
(от для котів це набагато небезпечніше через особливості метаболізму. Хоча якщо кицюня трохи ковтне пива, то нічого страшного не буде, але краще не давати)
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Кто-то учится, читает, совершенствуется. Кто-то помогает пожилым людям разносит еду вместе с волонтерами, а эта тупая кобыла собаку мучает.
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дедилке сделать ведровую клизьму с водки и судить, а не штраф
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Тварь конченая,живодёрка,шоб ей падлюке добра не было
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даже не сомневаюсь за кого ЭТО в прошлом году голосовало
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