 В Черновицкой области блокирована попытка продажи боеприпасов из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, житель региона противоправно хранил в доме своего знакомого военные средства поражения. Клиентов фигурант подыскивал через личные связи среди представителей криминальных кругов, в том числе за рубежом.

По оперативной информации, злоумышленник планировал контрабандой переправить средства поражения через государственную границу в одну из европейских стран.





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Сотрудники СБУ задержали торговца оружием в одном из приграничных районов при попытке сбыта противопехотной мины, тротила, 6 гранат, окопных кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более 1 тыс. патронов к нему. Кроме того, во время обыска у задержанного изъято вещество, похожее на каннабис.







В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальном вывозе изъятого оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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