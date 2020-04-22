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 В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой. ФОТО

На витражах главного храма Вооруженных сил РФ, который строят в Подмосковье, появилось изображение серпа, молота и красной звезды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Знак".

Витражи храма украсили изображением ордена Великой Отечественной войны с перекрещенными серпом и молотом на фоне красной звезды.

В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой 01

Этот орден — первая советская награда в Великую Отечественную войну. Всего в храме собираются разместить изображения 40 российских и советских военных наград и орденов общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров.

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Открытие храма запланировано к 9 мая. Ожидается, что он войдет в десятку крупнейших православных храмов мира.

Центральную икону главного храма российских вооруженных сил создают на личные средства Владимира Путина, отмечают "Открытые медиа". Средства на строительство пожертвовали российские режиссер Никита Михалков, глава РЖД Владимир Якунин, миллиардер Геннадий Тимченко, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

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Источник: https://censor.net.ua/p3190707
 
 
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РПЦ можа ўвогуле абыйсціся без крыжа і нават без Хрыста. То ж РПЦ.
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больные на всю голову своим победо бесием
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По канонам РПЦ ФСБ звезда должна быть перевернута В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 8720
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Наш старинный русский герб слева молот справа серп, хочеш жни, а хочеш куй все равно получиш...
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