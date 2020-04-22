 В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Знак".

Витражи храма украсили изображением ордена Великой Отечественной войны с перекрещенными серпом и молотом на фоне красной звезды.

Этот орден — первая советская награда в Великую Отечественную войну. Всего в храме собираются разместить изображения 40 российских и советских военных наград и орденов общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров.

Читайте на Цензор.НЕТ: В граничащем с РФ китайском Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

Открытие храма запланировано к 9 мая. Ожидается, что он войдет в десятку крупнейших православных храмов мира.

Центральную икону главного храма российских вооруженных сил создают на личные средства Владимира Путина, отмечают "Открытые медиа". Средства на строительство пожертвовали российские режиссер Никита Михалков, глава РЖД Владимир Якунин, миллиардер Геннадий Тимченко, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Также на Цензор.НЕТ: Жители Владикавказа собрались на митинг против самоизоляции: начались задержания, в ОМОН летят камни. ВИДЕО