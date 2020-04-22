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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3666) нападение (1827) смерть (6660)

 Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

В центре Львова в результате вооруженного нападения погиб 49-летний житель города.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, инцидент произошел около 10:00 утра на улице Академика Павлова в центре Львова.

"В подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия", - указано в сообщении.

По данным полиции, после этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, предположительно марки "Форд" светло-серого цвета.

Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.

Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 01
Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 02

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Львовское издание Zaxid.net со ссылкой на очевидцев события сообщает, что убитый мог быть нелегальным валютчиком.

Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 03
Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 04
Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 05
Мужчину застрелили в центре Львова: в городе и области введен план Сирена 06

В городе и по всей области введен план перехвата "Сирена". На всех выездах из Львова вооруженные полицейские проверяют подозрительные автомобили.

Полиция просит всех, у кого есть информация, которая поможет установить нападавших, звонить на линию 102.

Источник: https://censor.net.ua/p3190663
 
 
 Топ комментарии
 
Расскажи, как оно -быть мудаком и шутить над насильственной смертью в пасхальные праздники.
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а вбили його легальні валютчики??
90-сті роки в нас починаються. Посеред білого дня в середмісті стріляють..
Докерувалась зелена гидота..
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это налет однозначно привет 90-тые...
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Зате коронавірус йому тепер не страшний, як і інші катаклізми....
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Расскажи, как оно -быть мудаком и шутить над насильственной смертью в пасхальные праздники.
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А де тут жарт? Може ти трохи придуркуватий?
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Да нет, уж. Просто ты вспомнишь этот стёб, когда будешь стоять у гроба кого-нить из своих близких, раз всё так серьёзно.
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Правовая квалификация происшествия?
Наверное хулиганство или самоубийство...
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одно непонято когда уже перепригнут с валютчиков на депутатов?...там ведь кэша поболее будет...))
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Та не может быть. Преступность же на нуле, благодаря карантину
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а вбили його легальні валютчики??
90-сті роки в нас починаються. Посеред білого дня в середмісті стріляють..
Докерувалась зелена гидота..
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Докерувалася гієна-прилипало. Ось його "сколько бююю тебе еще нужно реформ".
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У нас в 90-хх валютників грабували так само, тільки без стрілянини. Удар по голові, і барсетку собі.
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С этим карантином,скоро и не такое будет....безденежье всегда приносит криминал
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на диком западе маленькие листья на деревьях
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