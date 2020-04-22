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 Общество, Фоторепортаж
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 Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19. ФОТОрепортаж

В Мелитополе Запорожской области десятки предпринимателей вышли на акцию протеста против закрытия рынков на период введенных Кабмином ограничений в связи с пандемией.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

На фото участники протеста в защитных масках, не соблюдая дистанцию, перекрыли одну из улиц города. На месте происшествия дежурят правоохранители.

По словам журналистов, предприниматели жалуются на решение правительства и местной власти, поскольку "остались без работы и денег".

Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 01
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 02
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 03
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 04

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Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 05
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 06
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 07
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 08

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Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 09
Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 10

Источник: https://censor.net.ua/p3190654
 
 
 Топ комментарии
 
То есть сначала там проголосовало 90% за малороса, а теперь протестуют против его решения?
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супермаркет, где каждый может каснуться к товару, где через одну кассу за день проходят сотни а то и тысячи людей, где кассир задает кучу вопросов говоря в вашу сторону, работать может, а купить в палатке кофе, где вы даже продавца не всегда видите, нельзя. Все направленно на обнищание народа, чтоб потом дав маленькую подачку показать какой хороший през и его правительство
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За то, что не позволил нашествию орды восточных орков докатиться до Мелитополя?
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То есть сначала там проголосовало 90% за малороса, а теперь протестуют против его решения?
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А шо, надо было сразу идти бить морду Порошенке?
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За то, что не позволил нашествию орды восточных орков докатиться до Мелитополя?
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Какая-то у вас логика идиотская. Отдавая голос за какого-либо политика, вы не присягаете ему в верности и не обязуетесь никогда его не ругать.
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Другие идиоты , не похожие на фанатов зели .
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Если их всех не оштрафуют на 17-34т.гр. то грош цена всей Аваковской реформе полиции!
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сильно оштрафовали сторонников УПЦ (МП), которые массово валили в церкви на Пасху, не соблюдая никакого карантина?
Вчера в новостях, мэр Почаива заявил, что в почаевскую лавру на Тернопольщине массово шли сторонники московского патриархата, без соблюдения каких либо правил карантина.
Он сказал полиции, почему вы не прекратите это.
В ответ полиция сказала - А что мы можем сделать?
Вот и всё. Аваковская полиция это ноль.
Они не способны ни на что. Разве только толпой в 10 человек скрутить какого нибудь пловца, как это было недавно в Киеве.
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Ну так правильно - обязанность полиции - контроль соблюдения закона. (кстати - карантин - незаконен - за него (в том виде в каком он есть) должны быть посажено много людей вплоть до Зе-гниды) ...

Это дело фСБУ - что - у него нет фактов подрывной деятельности?
Это дело зе-урода и коалиции сопли урода в Верховной зРаде - почему РПЦ ведёт подрывную деятельность и, как минимум, носит название украинской?

...
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Наши люди не могут цивилизованно и дисциплинированно пользоваться рынками (и не только ими) . Сразу образуется толчея и беспорядок. Кто наглее - тот и прав.
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Это "ваши люди". Им на лопатах блины дают - потому что быдло.
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WiM * а ты на карту страны заболеваемости посмотри и там посмотришь количество заболеваемых по стране на юго востоке...и будет ясно кому (с лопаты блины дают а кому и нет...) лиж бы человеку ********* что.... на юго востоке по 50-70 заболевших... вот такая история .... бла бла бла...
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Я знаю что у нормальных людей НЕТ закона "кто наглее - тот и прав"!
Поэтому воспринимаю как оскорбление вышесказанное.

А о заболеваемость - западенцы в основном шляются по гейРопе - оттуда и везут.
Так сложилось исторически что им и приходится, и ближе ездить по гадюшникам гейРопейским.

Но уровень культуры у западенцев достаточно высокий, если не сказать - выше среднего...
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з ринками повна дурня..

за огорожею ринок не працює,
а все те, що поза огорожею (на тротуарах і вздовж огорожі),
працює як звичайно
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Позвоните на 102, они должны бысто уладить эту вопиющую несправедливость!
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Бояре плохие, Зеленский просто не в курсе. Шо си робиться?
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Начинается! Первые звоночки для тупорылой Власти!
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супермаркет, где каждый может каснуться к товару, где через одну кассу за день проходят сотни а то и тысячи людей, где кассир задает кучу вопросов говоря в вашу сторону, работать может, а купить в палатке кофе, где вы даже продавца не всегда видите, нельзя. Все направленно на обнищание народа, чтоб потом дав маленькую подачку показать какой хороший през и его правительство
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Рынки в Украине безопаснее чем супермаркеты или магазины. Они у нас или совсем открытые или наполовину открытые помещения. А вот в магазинах там обстановка сложнее. Кстати между метро и маршрутками такая же разница. А ведь в Украине запретили сначала метро. А почему? Потому что боялись Майдана. Янукович и Порошенко тоже станции метро закрывали, когда их сильно припекало.
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Напомне мне,когда Порошенко метро закрывал ?
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Закрыты не только рынки, закрыты промтоварные магазины и сфера услуг. Идёт борьба с инфекцией, но люди тесными рядами стоят в очередях в банках, продолжают работать наливайки и супермаркеты. Город, в котором было 20 крупных предприятий, превратился в город лавочников и теперь их загнали по домам. Как выживать людям?
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Правительство отморозки ..На мерс Ермаку бабло есть а помочь людям денег нет , зато незаконный карантин напарили в разрез Конституции,чтоб не тратиться на введение ЧС
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При Порошенке и коронавируса не было.
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Чи не предприниматели, обычные торгаши! Сами же за клоуна голосовали, теперь возмущаетесь. НамазуйТЕ! Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 3806
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вот дал бы Аваков команду....растрелять нах...зауважали бы сразу.))
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Вообще рынки только в бедных странах. Закроем рынки и победим бедность. Да оманский янелох.
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Бариги-жлоби захвилювалися , що не куплять в цьому році "нову" євробляху і меньше тугриків відвезуть в Туреччину або крисм ? А при чому тоді невинні люди , яких ці уй..ки перезаражують ?
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