 Предприниматели Мелитополя протестуют против закрытия рынков в связи с эпидемией COVID-19. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

На фото участники протеста в защитных масках, не соблюдая дистанцию, перекрыли одну из улиц города. На месте происшествия дежурят правоохранители.

По словам журналистов, предприниматели жалуются на решение правительства и местной власти, поскольку "остались без работы и денег".









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