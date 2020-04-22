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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Деятельность организованной наркогруппировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров, блокировала в столичном регионе Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группу организовал бывший преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений Киева. Фигуранты наладили производство психотропов - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена. Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Переправленное сырье они хранили на территории арендованного склада в столице. Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы.

Также установлено, что полученные знания и опыт по производству психотропов организатор группировки за деньги передавал другим подпольным "специалистам" среди представителей криминальных кругов. Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров. Также выявлено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование для производства психотропов.

По предварительным выводам, из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ общей стоимостью примерно 7,5 млн гривен по ценам черного рынка. Сейчас решается вопрос о сообщении участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

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Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 01
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 02
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 03
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 04
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 05
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 06
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 07
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 08
Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ 09

Источник: https://censor.net.ua/p3190637
 
 
 Топ комментарии
 
Следует отметить высокую культуру производства
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Насмотрелись "Во все тяжкие"?
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Не дождался 4000у.е зарплаты пошел во все тяжкие
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Потому шо нех профессора на тощих хлебах держать... профессор во все времена должен быть в тренде... а как? Шо предлагаешь? Поехать учителем химии в сельскую школу, спиться и повеситься? Нельзя так с профессурой. Иначе применят знания в преступной среде. Свободу профессорам!
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Следует отметить высокую культуру производства
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Профессор молоток - внедрял, так сказать, знания в жизнь...
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А міг би заробляти як професор! Просто його кинули на науковій пенсії, а потім він вирішив заробити тим, чим вміє!
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а такими делами не МВС должно заниматься разве?...
СБУ должно Ермаков и Медведчуков ловить....
Разве нет...?
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Такими делами занимается ОБНОН, который щас департамент противодействия наркозлочинности.
Обычно занимается он такими делами как в прямом, так и в переносном смысле.
В данном случае шо-то с избушниками не поделили мабуть.
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Направьте его энергию в мирное русло, и он вам изготовит вакцину от вируса!
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якщо доволі розвинений інтелект погано оплачений, то будете мати таких "у всі тяжкі" не тільки химіків
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А 6000 грн від Шмигаля не врятують у такому випадку?😩
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а українці всі такі ...працьовиті ...це тільки зестадо чекає на подачку ...люмпени
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Вроде и профессор, а табличку деления не выучил...
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кто то стуканул, учитывая объемы производства, то кто то об своем языке пожалеет посмертно. Накрыли конечно четко, мощность производства такая не хилая.
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А не выгодней ли марихуану на таком складе выращивать? Не надо палиться с заказами реактивов. Правда х.з. кому сбывать продукцию.
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Не дождался 4000у.е зарплаты пошел во все тяжкие
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Они надеялись, что они закажут такую массу прекурсоров, и СБУ ничего не заметит.
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Ці фотки щось дуже мені нагадують приміщення фірми "Салекс" у Києві. А чому прізвище професора-оборотня не називають? Таємниця слідства? Країна має знати свої "таланти". Тільки вчора розповідали, що накрили поліцейські метадонову лабораторію. То були учні цього професора?
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Смотрю, внизу справа - крестик. Нолики на черном ставить?
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Ну, можно отметить и положительные стороны, человек не зря учился (не протирал штаны в ВУЗе, отличии от большинства однокашников), диплом не "липовый"! Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 645 Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1946
А что до потребителей дряни, то это предел безволия, безответственности и недееспособности. По логике, тогда следует сажать всех производителей алкоголя и табака, вред от которых не меньше, чем от наркоты!
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сажать за ром и табак? как больно, это читать...
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1682
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я это написал к отсутствию логике и предельному лицемерию власти, сажать одних и давать другим получать сверхприбыли по сути за одни и те же деяния!
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Во все тяжкие (сериал, 5 сезонов) - КиноПоиск
www.kinopoisk.ru › Во все тяжкие




После чего их ставят в один уровень с большим экранным кино. ... Но каким может быть сериал про преподавателя химии? ... использующееся в форме гидрохлорида, как наркотик, ещё более стимулирующий, чем амфетамин.
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У совку був такий випадок: випускник середньої школи був затриманий за наркоту. З'ясувалося що він - неодноразовий призер шкільних олімпіад з хімії. І суд довго чухав потилицю: відправити його до зони - він там налагодить виробництво. Точно не пам'ятаю чим справа закінчилася, але застосовані санкції були на диво м'якими.
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Посадили. За синтез триметилфентанілу ("чайна вайт").
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..как кива! ушел началось новое в предоставллении крыши)
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Лицо закрыли, но мы-то знаем, как от выглядит!
Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5532
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Молодец мужик. Одобряю. Он не стал ждать подачек от Зе!******** в 4000$, а применил полученные знания по специальности, для организации собственного дела. Так победим.
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ясно шо молодец. Только когда твой сын начал бы выносить из дому все что мона продать и купить "продукцию" этого мужика, ты бы так не говорил
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У тебя много "бы". Детей надо воспитывать правильно и не будут ничего выносить.
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б*же, да шо вы мне таки рассказываешь - куча миллионов случаев шо родуны чуть ли не мать-терезы, а чадо примерно как во втором "Терминаторе" сначала - два говнюка этих.
у тебя много "надо"
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С собакой погулять можно, не боясь мусорасов))
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Вот вы смеетесь, а в этом ведь напрямую припиЗЕдент виноват! Сделал бы зарплату учителям 4000$ как обещал, не пришлось бы этому химику с наркотой связываться Колишній викладач хімії організував лабораторії з виготовлення психотропів на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2345
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