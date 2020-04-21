EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Фоторепортаж
  9740  84
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5219) фотожаба (10000)

 Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 05

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 06

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 09

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 11

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 12

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 13

Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах 14

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3190549
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После выборов стало известно сколько в стране потенциальных предателей
 показать весь комментарий
 
 
дурню зЄ не відомо, що добре сміеться той, хто сміеться останній....- яНек теж сміявся...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Два брата акробата ? !
 показать весь комментарий
 
 
Цесареві цесарове, а кловуну кловунове.
Так мало би бути, якби мудрий нарід не взбрикнув.
 показать весь комментарий
 
А куда делись зебилоиды с цензора? Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4293 Уже остались только процентов 10 полузебилоидов, которые говорят что голосовали не за ЗЕ, а против Пороха
 показать весь комментарий
 
 
Каждый зебил имеет право на ошибку. (с)
Каждый зебил год назад воспользовался этим правом.
 показать весь комментарий
 
 
Никуда не делись. Сидят тихарём по норам. Всё видят, новости читают. Как только появица темка про Порошенко мгновенно весь ЗЕбильный скот вылезет. Тогда и устроим перекличку ЗЕбилов...
 показать весь комментарий
 
 
...а всі війни виграють вчителі

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.

І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
 показать весь комментарий
 
 
Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть нефтяного сырья Украине на хранение.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупые "фотожабы" на тупого по заказу тупого. Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2310
 показать весь комментарий
 
 
І мало хто тепер зізнається, що їх цап зґвалтував вони голосували за Беллу Ос(мо)ловську...
 показать весь комментарий
 
 
а ты ,ватное о чем сигналишь?что ты еще есть,еще не вымерло?
 показать весь комментарий
 
 
Пойди проспись конечно...хотя мой сосед говорит, что пьяный проспится, дурак - никогда.
 показать весь комментарий
 
 
иди ,ган Дон Иванов спать.лучше не просыпайся
 показать весь комментарий
 
 
Рік пройшов. Зеленський звітує виконання виборчих обіцянок:

https://twitter.com/bentinrom/status/1252652947768516610

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевые дегенераты, а почему все фотожабы на свыночолого хряка, особенно про "хуже не будет!", переделаны вами на бубочку и ранее они у вас восторга не вызывали, а сейчас вы в экстазе?
 показать весь комментарий
 
 
Забыл про Мальдивы ещё прокудахтать ЗЕбильный. А вообще кудахтай громче, ато что то вас ЗЕбилов плохо слышно, раньше как то веселей визжали..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зебилоид, ты видимо в меру твоей врожденной тупости запамятовал, что лозунг "Хуже не будет" - это лозунг под которым свыночолый хряк в 2014-м развел людей "революцією гідности" против Януковоща, чтобы вместо того сесть на "золотой унитаз власти"? Так я тебе напоминаю.
 показать весь комментарий
 
Винторогая подстилка, палишься козломордый.
 показать весь комментарий
 
 
Соевый дегенерат, "винторогая подстилка козломордая" - это ты.
 показать весь комментарий
 
Жабы, кстати, тоже зеленые. Не все, но большинство(хотя и не моно).
 показать весь комментарий
 
 
Ну а почему бы не посмеяться над клоуном-дегенератом! Буга-га-га.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Посмейся и над его соевым братом -клептократом ! Га-га-га гусь лапчатый .
 показать весь комментарий
 
У ЗЕбила бомбит...целуй своего ЗЕкловуна в цветной нос чучело Zushaua
 показать весь комментарий
 
 
Как был - герой прочитать по бумажке, или заученный текст с выражением рассказать, так ничему и не научился за год.
 показать весь комментарий
 
 
Як сказав би митець Лесь: а я марала таку жизнь! Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6457
 показать весь комментарий
 
 
Ну, теперь от того, что закурю, уже точно хуже не будет ни мне, ни атмосфере (с) Грета
 показать весь комментарий
 
 
Все «жабы» актуальны, НО было бы смешно, если бы не было так грустно........(с)
 показать весь комментарий
 
 
Да это Порох виноват.... и глобальное потепление из за Пороха
P.S. Винить надо не Зеленского, а тех кто за него голосовал. Но люди научатся и в следующий раз такой ошибки не допустят
 показать весь комментарий
 
 
Это всё было бы смешно, если бы не было так грустно...
 показать весь комментарий
 
 
Дурість висміюється не для того, щоб винищити дурнів, а для того щоб підтримати дух розумних.
 показать весь комментарий
 
 
Да, конечно! У нас люди очень остроумные и я откровенно ржу (хотя это слово не из моего лексикона) над комментами про Зеуйла и его зебилов!
Но для меня все жабы и комменты - это смех со слезами на глазах...
 показать весь комментарий
 
 
Если Вы будете так на всё реагировать, у вас быстро закончатся "реагенты". Всё будет хорошо! Потому что плохо меня (и не только меня) - не устраивает. Удачи Вам, пускай никогда не покидает вас сила духа, и вера в победу!
 показать весь комментарий
 
 

Helgi Sharp

1.

Год назад я проголосовал за Порошенко и остаюсь верен своему выбору. Парадокс, но Пятый президент стал жертвой главного успеха своей жизни: большинство украинцев остались в стороне от войны, так и не осознав глубины пропасти, на краю которой стояла страна в начале его президентства.

"Порохоботы", которых накануне выборов обещали "стрелять и вешать", тоже никуда не делись. Потому что они не метались, как большинство, от Яныка к Садовому, от Садового к Саакашвили, от Саакашвили к Зеленскому, а оставались и остаются последовательными сторонниками европейского курса и украинской национальной идеи.

Тот, кто на тотальной лжи и по иронии всеобщего избирательного права случайно стал президентом, продолжает красть самое дорогое, что у нас есть - время. А качество его команды сравнимо только с качеством юмора 95-го квартала.

Не знаю, досидит ли этот человек до конца своего срока или его "уйдут" раньше. Если раньше - это сделают не "порохоботы", а те, кому он всё с меньшим успехом продолжает ссать в глаза. Также не знаю, поумнеют ли после этого условные 73%. Которые, потоптавшись на политических останках Зеленского, пойдут искать себе нового мессию. Телевизор вместо мозга - это страшно.

А мы? Мы делаем своё. "Почему корабль побеждает волны, хотя их много, а он - один? Потому что у корабля есть цель, а у волн - нет." © Уинстон Черчилль.

2.

На эту минуту нефть Brent ушла ниже 20 баксов. Urals торгуется в районе $13.

Данная ситуация еще не означает, что сырьё будут покупать по такой цене. На бирже торгуют не реальной нефтью, а производными ценными бумагами на фьючерсы - деривативами. То есть нынешнее ценовое пике - пока лишь игры финансовых спекулянтов. Тем более, что сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу только с 1 мая. А до того саудиты продолжат наполнять мировой рынок большими объемами нефти. В то же время, биржевые фьючерсы задают тенденцию. Если низкие цены удержатся в течение двух недель, это отразится и на стоимости "живой" нефти.

Между тем, согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), среднегодовая цена на российскую нефть марки Urals в 2020 году составит $25. Для сравнения: в 2019 году она составляла $63,7 за баррель. Россия недополучит порядка 130 млрд. дол - это примерно половина бюджета страны. Цена геополитических побед Путина выражена просто и понятно - "вяличие" начинает сливаться в трубу, а вопрос "Чё там у х****в?" становится неактуальным - самим бы выжить.

Для стран-покупателей сейчас благоприятный момент для формирования стратегических запасов. Закупки активно ведет Беларусь. В Украине продолжают щёлкать е&блом, так как нет нормативной базы - законопроекту о создании таких запасов так и не дали ход. Очередная некомпетентность власти и отсутствие пороха в пороховницах.

- Внучек, я жил в то время, когда нефть стоила минус 40$.

- Деда, а что такое нефть?
3.

Как и обещал, даю рейтинг парламентских партий, составленный путём опроса по мобильным телефонам 1 800 респондентов 15-16 апреля. Ежемесячные исследования проводит крупный медиа-холдинг.

СН - 19,2%;

ЕС - 14,4%;
ОПЗЖ - 14,2%;
БЮТ - 9,1%.
Остальные - ниже 5%.

В комментарии службы холдинга, проводившей исследование, говорится, что в мае-июне ситуация может кардинально измениться - СН, ЕС и ОПЗЖ окажутся приблизительно на одном рейтинговом уровне, а количество электорального "болота" (неопределившихся) достигнет 50%.

4.

СМИ: Баканов в США обсуждает уголовное преследование и экстрадицию Коломойского.

Ничего не знаю про Баканова. Но имею достоверную информация, что к осени этого года ФБР планирует официально предъявить обвинение ИВК по 4 пунктам, главные из которых - заказное убийство и отмывание средств. Не только предъявить обвинения, но объявить в розыск и принять меры по его доставке в США. Знает уже об этом и презЕдент, поэтому очень своевременно переметнулся под крыло к Ринату Леонидовичу. Не знает пока парламентская свора дубинских-бужанских-смаглюк. Но им и незачем.

5.

Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин, а Украина будет находиться на нём до 12 мая.

Причина - экономика, и только. Как будет у нас, сказать сложно, ибо горизонт планирования нынешней власти - трое суток. К тому же, в ней не представлена одна важная социальная группа - умные. Поэтому эта группа самоорганизовалась и заботится о себе сама.

6.

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах - Аваков.

Удивительно много пожаров в этом году. И так совпало, что как раз в это время усиливаются финансирование и полномочия полиции. А глава МВД занимается всем - от пожаров и экономики до здравоохранения и обороны. Проверенный трюк - создавать проблемы, выступая в роли их единственного "решалы". Но он себя переоценивает - меньше всего, чего я боюсь, так это хунты во главе с Рюкзаковичем.

7.

Трамп назвал отношения с Россией прекрасными, а Путина - "джентельменом".

Никто не знает, чем закончатся эти выборы, но Байден для Украины более оптимальный вариант хотя бы в силу его идиосинкразии к России.

Важно! Сейчас наступает очень опасный период. Эмиссары от Трампа будут требовать реанимации дела по сыну Байдена, и Донни не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. В это же время, в Киев ринутся эмиссары Байдена, которые скажут: Трампу осталось пару месяцев, а вам жить. Пойдёте у него на поводу, мы вам потом помогать не станем - останетесь с Россией один на один. Выход? Надеть противогаз и не дышать в сторону США. Совсем.

8.
Меня начали упрекать, что мои материалы стали более "легкомысленными". Отвечу: я могу писать исключительно серьёзные аналитические статьи - сейчас действительно не до смеха. Но зачем? Я оптимист и люблю жизнь, а юмор и сарказм помогают легче преодолевать самые чёрные полосы. Завтра наступит новый день - грех предаваться унынию, когда есть много других интересных грехов.) Мы не потеряли Украину раньше, не потеряем и сейчас. Я знаю.
 показать весь комментарий
 
 
"- Деда, а что такое нефть?" це реальність! Альтернативна енергетика, як і багато інших технологій була штучно заморожена. Сьогодні нафту потихеньку переводять з енергоресурсу в хімічну сировину. Саудити перепрфілюють економіку у туристичний формат, а сонячні батареї (що щтучно дорогезні) будуть дешевшати. (як оптоволокно ще недавно було "розкошью" систем зв'язку, сьогодні дешевше і ефективніше міді).

Саудити виставили ***** претензії по Сирії і це війна не тільки нафтова - ***** прибирають з міжнародного впливу! Далі буде....
 показать весь комментарий
 
 
Чайка-этот гандон тебе в самый раз.даже так-можешь к зе!билу присоседится
 показать весь комментарий
 
Зебилы прикупили пятилетний абонемент на "квартал 95"... и шо? Смешно ли вам?
 показать весь комментарий
 
 
... шел десятый год правления слуги народа Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1154
 показать весь комментарий
 
Таке враження, що Зеленський нелігітимний президент із-за права на помилку ЦВК. Кого не запитаєш, всі кажуть, що за нього не голосували.
 показать весь комментарий
 
 
В 2015 році в Україні недорахувались 12 млн! Бо не могли знайти хто голосував за Янека! Здається, до кінця 2020 року в Україні зникне 15 млн (з 37) всі 73% !
 показать весь комментарий
 
Караван ЗЕвислюков вывозит награбленное Беней бабло в Оманскую офшорку!
 показать весь комментарий
 
 
Цей дегенерат ЗЕянелох разом зі своєю бандою розвалив країну, скотиняка і державний злочинець.
 показать весь комментарий
 
 
Терпят и ждут темку про Порошенко..тогда и вылезут гавкать...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх