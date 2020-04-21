 Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах

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Так мало би бути, якби мудрий нарід не взбрикнув.
Каждый зебил год назад воспользовался этим правом.
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·
Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.
І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
їх цап зґвалтуваввони голосували за Беллу Ос(мо)ловську...
https://twitter.com/bentinrom/status/1252652947768516610
P.S. Винить надо не Зеленского, а тех кто за него голосовал. Но люди научатся и в следующий раз такой ошибки не допустят
Но для меня все жабы и комменты - это смех со слезами на глазах...
Helgi Sharp
1.
Год назад я проголосовал за Порошенко и остаюсь верен своему выбору. Парадокс, но Пятый президент стал жертвой главного успеха своей жизни: большинство украинцев остались в стороне от войны, так и не осознав глубины пропасти, на краю которой стояла страна в начале его президентства.
"Порохоботы", которых накануне выборов обещали "стрелять и вешать", тоже никуда не делись. Потому что они не метались, как большинство, от Яныка к Садовому, от Садового к Саакашвили, от Саакашвили к Зеленскому, а оставались и остаются последовательными сторонниками европейского курса и украинской национальной идеи.
Тот, кто на тотальной лжи и по иронии всеобщего избирательного права случайно стал президентом, продолжает красть самое дорогое, что у нас есть - время. А качество его команды сравнимо только с качеством юмора 95-го квартала.
Не знаю, досидит ли этот человек до конца своего срока или его "уйдут" раньше. Если раньше - это сделают не "порохоботы", а те, кому он всё с меньшим успехом продолжает ссать в глаза. Также не знаю, поумнеют ли после этого условные 73%. Которые, потоптавшись на политических останках Зеленского, пойдут искать себе нового мессию. Телевизор вместо мозга - это страшно.
А мы? Мы делаем своё. "Почему корабль побеждает волны, хотя их много, а он - один? Потому что у корабля есть цель, а у волн - нет." © Уинстон Черчилль.
2.
На эту минуту нефть Brent ушла ниже 20 баксов. Urals торгуется в районе $13.
Данная ситуация еще не означает, что сырьё будут покупать по такой цене. На бирже торгуют не реальной нефтью, а производными ценными бумагами на фьючерсы - деривативами. То есть нынешнее ценовое пике - пока лишь игры финансовых спекулянтов. Тем более, что сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу только с 1 мая. А до того саудиты продолжат наполнять мировой рынок большими объемами нефти. В то же время, биржевые фьючерсы задают тенденцию. Если низкие цены удержатся в течение двух недель, это отразится и на стоимости "живой" нефти.
Между тем, согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), среднегодовая цена на российскую нефть марки Urals в 2020 году составит $25. Для сравнения: в 2019 году она составляла $63,7 за баррель. Россия недополучит порядка 130 млрд. дол - это примерно половина бюджета страны. Цена геополитических побед Путина выражена просто и понятно - "вяличие" начинает сливаться в трубу, а вопрос "Чё там у х****в?" становится неактуальным - самим бы выжить.
Для стран-покупателей сейчас благоприятный момент для формирования стратегических запасов. Закупки активно ведет Беларусь. В Украине продолжают щёлкать е&блом, так как нет нормативной базы - законопроекту о создании таких запасов так и не дали ход. Очередная некомпетентность власти и отсутствие пороха в пороховницах.
- Внучек, я жил в то время, когда нефть стоила минус 40$.
- Деда, а что такое нефть?
3.
Как и обещал, даю рейтинг парламентских партий, составленный путём опроса по мобильным телефонам 1 800 респондентов 15-16 апреля. Ежемесячные исследования проводит крупный медиа-холдинг.
СН - 19,2%;
ЕС - 14,4%;
ОПЗЖ - 14,2%;
БЮТ - 9,1%.
Остальные - ниже 5%.
В комментарии службы холдинга, проводившей исследование, говорится, что в мае-июне ситуация может кардинально измениться - СН, ЕС и ОПЗЖ окажутся приблизительно на одном рейтинговом уровне, а количество электорального "болота" (неопределившихся) достигнет 50%.
4.
СМИ: Баканов в США обсуждает уголовное преследование и экстрадицию Коломойского.
Ничего не знаю про Баканова. Но имею достоверную информация, что к осени этого года ФБР планирует официально предъявить обвинение ИВК по 4 пунктам, главные из которых - заказное убийство и отмывание средств. Не только предъявить обвинения, но объявить в розыск и принять меры по его доставке в США. Знает уже об этом и презЕдент, поэтому очень своевременно переметнулся под крыло к Ринату Леонидовичу. Не знает пока парламентская свора дубинских-бужанских-смаглюк. Но им и незачем.
5.
Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин, а Украина будет находиться на нём до 12 мая.
Причина - экономика, и только. Как будет у нас, сказать сложно, ибо горизонт планирования нынешней власти - трое суток. К тому же, в ней не представлена одна важная социальная группа - умные. Поэтому эта группа самоорганизовалась и заботится о себе сама.
6.
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах - Аваков.
Удивительно много пожаров в этом году. И так совпало, что как раз в это время усиливаются финансирование и полномочия полиции. А глава МВД занимается всем - от пожаров и экономики до здравоохранения и обороны. Проверенный трюк - создавать проблемы, выступая в роли их единственного "решалы". Но он себя переоценивает - меньше всего, чего я боюсь, так это хунты во главе с Рюкзаковичем.
7.
Трамп назвал отношения с Россией прекрасными, а Путина - "джентельменом".
Никто не знает, чем закончатся эти выборы, но Байден для Украины более оптимальный вариант хотя бы в силу его идиосинкразии к России.
Важно! Сейчас наступает очень опасный период. Эмиссары от Трампа будут требовать реанимации дела по сыну Байдена, и Донни не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. В это же время, в Киев ринутся эмиссары Байдена, которые скажут: Трампу осталось пару месяцев, а вам жить. Пойдёте у него на поводу, мы вам потом помогать не станем - останетесь с Россией один на один. Выход? Надеть противогаз и не дышать в сторону США. Совсем.
8.
Меня начали упрекать, что мои материалы стали более "легкомысленными". Отвечу: я могу писать исключительно серьёзные аналитические статьи - сейчас действительно не до смеха. Но зачем? Я оптимист и люблю жизнь, а юмор и сарказм помогают легче преодолевать самые чёрные полосы. Завтра наступит новый день - грех предаваться унынию, когда есть много других интересных грехов.) Мы не потеряли Украину раньше, не потеряем и сейчас. Я знаю.
Саудити виставили ***** претензії по Сирії і це війна не тільки нафтова - ***** прибирають з міжнародного впливу! Далі буде....