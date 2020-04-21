 Столичная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила наркосиндикат, который возглавлял бывший правоохранитель. Изъята рекордная партия метадона на 2 млн долларов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прокуратуру города Киева.

Спецоперация проходила с участием следователей СУ ГУ НП в г. Киеве, работников Департаментов противодействия наркопреступности, стратегических расследований, криминального анализа, киберполиции и внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В ходе спецоперации проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях, расположенных в Киеве и Киевской области.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов США, что является крупнейшей партии психотропных веществ, изъятых за последние годы, около 500 л прекурсоров, оборудование, которое использовалось для изготовления наркотического средства, а также мобильные телефоны, банковские карточки и другие вещественные доказательства.





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По результатам проведения следственных действий в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 13 участников преступной группировки.

Среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел, лица, обеспечивающие деятельность нарколабораторий, и фасовщики.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.





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Уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.