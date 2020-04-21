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 Происшествия, Фоторепортаж
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 BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы. ФОТОрепортаж

На Ривненщине в ДТП травмировались двое полицейских.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" с участием служебного автомобиля в полицию поступило 21 апреля в 00:35.

Следственно-оперативная группа установила, что недалеко от города Дубровица 25-летний водитель автомобиля "BMW X5", житель села Крупово Дубровицкого района, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с попутным служебным автомобилем "Skoda Octavia" под управлением 32 -летнего инспектора сектора реагирования патрульной полиции Дубровицкого ОП.

BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы 01

От удара служебный автомобиль слетел в кювет, а внедорожник - перевернулся. В салоне служебного автомобиля также находился 36-летний работник полиции - начальник СРПП Дубровицкого ОП.

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В результате ДТП в больницу доставили трех пострадавших: водителя автомобиля "БМВ Х5" с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с запахом алкоголя госпитализировали в реанимацию. Двух полицейских с ушибами позвоночника и сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение.

BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы 02

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины.

По результатам освидетельствования признаков опьянения у полицейских не обнаружено. У водителя внедорожника отобраны образцы крови.

BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы 03
BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы 04
BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы 05
BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы 06
Фото: сайт полиции

Источник: https://censor.net.ua/p3190430
 
 
 Топ комментарии
 
Мусора наковтались колеса і їхали задом по зустрічній.
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Судя по состоянию дороги там сильно не разгонишься... Если ты конечно не бухой мудозвон Х5-й бэхе...
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Зовсім не факт, що це не був замах на вбивство. Людям не кажуть правду. Наприклад ліс в Чернобильській зоні підпалює поліція. Не підозрювали? BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы - Цензор.НЕТ 1715
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Ну ясно, мусора всегда ездят по Правилам, а злые их нарушают, видать машина у злых была не окроплена чем-то, в отличии от служивых. А если даже и служивые выехали в лоб, то это: "беспопутал", "маловеры" и вообще "бохберетврай"(мало видать голов стада которое дудит в кожаные флейты, прославляя Яхве, или куда там идут "души" веропитеков то)
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Чувак, ти правила взагалі читав? Мєнти чи не менти, але в подібних ДТП завжди винен той, хто їхав ззаду і не вибрав безпечну дистанцію...
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типо мусора не запишут так чтобы было "не выбрал дистанцию", хоть могло бы быть шо лоб в лоб.
или всегда виноват Вася, шо полчаса доонял мусорскую машину шоб столкнуться и признать вину.... ггг
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В мене тачка на литовских бляхах!!А вы идить уси в Рахив!!!
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Судя по состоянию дороги там сильно не разгонишься... Если ты конечно не бухой мудозвон Х5-й бэхе...
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Мусора стояли или ползли... Догнал их в зад некисло так.
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Зовсім не факт, що це не був замах на вбивство. Людям не кажуть правду. Наприклад ліс в Чернобильській зоні підпалює поліція. Не підозрювали? BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы - Цензор.НЕТ 1715
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Мусора наковтались колеса і їхали задом по зустрічній.
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Мусора петухи, нет вам веры..
У нас в Днепре после рехформы, появилось столько оборотней в погонах, шо пипец..
Постоянно фабрикуют, подбрасывают наркоту и оружие...
А сами, каждый второй наркоман...
Не жалко мусоров, ни капли...
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водитель бмв купил себе разбитую ментовскую шкоду без права возврата...
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