 BMW X5 столкнулся с полицейской Skoda на Ривненщине: двое правоохранителей и водитель джипа госпитализированы. ФОТОрепортаж

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" с участием служебного автомобиля в полицию поступило 21 апреля в 00:35.

Следственно-оперативная группа установила, что недалеко от города Дубровица 25-летний водитель автомобиля "BMW X5", житель села Крупово Дубровицкого района, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с попутным служебным автомобилем "Skoda Octavia" под управлением 32 -летнего инспектора сектора реагирования патрульной полиции Дубровицкого ОП.

От удара служебный автомобиль слетел в кювет, а внедорожник - перевернулся. В салоне служебного автомобиля также находился 36-летний работник полиции - начальник СРПП Дубровицкого ОП.

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В результате ДТП в больницу доставили трех пострадавших: водителя автомобиля "БМВ Х5" с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с запахом алкоголя госпитализировали в реанимацию. Двух полицейских с ушибами позвоночника и сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины.

По результатам освидетельствования признаков опьянения у полицейских не обнаружено. У водителя внедорожника отобраны образцы крови.









Фото: сайт полиции