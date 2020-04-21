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 Политика Украины, За рубежом
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 В эстонском учебнике английского языка напечатали карту с "российским" Крымом. ФОТО

Конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ "I love English 7" карту Европы, на которой оккупированный полуостров Крым показан частью Российской Федерации. В конце прошлой недели соответствующая информация была донесена до Министерства образования и науки Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR".

"Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным", - говорится в письме, которое глава конгресса Вера Конык отправила на имя министра образования и науки Эстонии Майлис Репс.

Конык рассказала, что она сама узнала об инциденте после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по этому учебнику.

"Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к данному вопросу со всей серьезностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена оплошность со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совсем непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник", - добавляет Конык.

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Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.

Канцлер Минобразования Эстонии Март Лайдметс подчеркивает, что учебники, по которым учатся в школах страны, должны соответствовать государственным образовательным программам и содержать достоверную информацию.

"В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова", - объясняет канцлер.

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В эстонском учебнике английского языка напечатали карту с российским Крымом 01

Источник: https://censor.net.ua/p3190398
 
 
 Топ комментарии
 
Ну тоді в українських підручниках, давати Естонію, у складі россіі.
Чи не проблема.
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"речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла"

Да конечно - недоразумение - банка с краской перевернулась и по невероятному стечению обстоятельств покрасила Крым в цвета рфии, ага, верим.
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Ніт.
Питання до свинорусів і їх фюрера хуйла, які під загрозою застосування ядерної зброї здійснили аншлюс Крима.
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И к кому претензии? Не к Турчинову?
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Ніт.
Питання до свинорусів і їх фюрера *****, які під загрозою застосування ядерної зброї здійснили аншлюс Крима.
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"речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла"

Да конечно - недоразумение - банка с краской перевернулась и по невероятному стечению обстоятельств покрасила Крым в цвета рфии, ага, верим.
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Какая банка с краской? Просто взяли картинку в сети. Потом подписали "Эстония". А нашли на каком-то российском ресурсе.

Видно, что вы ни бум-бум в издательском бизнесе и верстке.
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Про краску, ессно утрированно было - это же понятно.

Но ваше объяснения наиболее правдоподобно, как и предположение по поводу моего отношения к издательскому бизнесу.
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за такие ошибки на рашке уже в морду даёт и скоро вообще начнёт убивать, так что с каким умыслом эта ошибка ещё не ясно. Ведь важен результат, уменьшение скрепоносцев и если это можно сделать за деньги скрепоносцев и в то же время руками скрепоносцев, то ..... почему бы и не ошибиться. В естонському підручнику англійської мови надрукували карту з "російським" Кримом - Цензор.НЕТ 8178
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Ну тоді в українських підручниках, давати Естонію, у складі россіі.
Чи не проблема.
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та давай взагалі на них бомбу скинемо.. де ви тількі беретеся, хфілософи-недоучки
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Где берутся? Дык, это обычная совковая вата. Выращенная в СССР и теми, кто там родился. Потом типа ставшая патриотами Украины, но внутри такие же совки.
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Чувак, нащо ото, так многа букафф?
Я й так бачу, що ти роділся на Лахтє-2.
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Проблема в том, что ты дебил. Если там слажали верстальщики в издательстве, это не повод раскручивать эту лажу дальше. Хорошо, что в МИДе не такие дебилы как ты работают. Иначе бы Украина разосралась бы уже со всеми в поисках к чему бы придраться.
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нам на своїх мапах тра правильно назвати московією та вказати всі захоплені нею землі - Курильські острова, Сахалін, претензії КНР і так по всьому периметру. Кстаті, у Естонії та Фінляндії теж відібрані території тра позначити - хоча самі Фіни не ризикують
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А где, в какой стране напечатан то учебник?
То есть где конкретно печатали?
Не в Китае, нет?
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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когда украинцы спрашивают дерзко - Чей Крым?
мне приходит на память вот этот старый анекдот....
Виртуальный Крым.....

Приходит Вовочка к отцу и спрашивает:
- Папа а что такое виртуальная реальность?
- Подойди сынок к каждому члену из нашей семьи и спроси, готовы ли они переспать с негром за 1 миллион баксов.
Подходит Вовочка к маме:
- Мама, а ты готова переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Конечно готова! Деньги-то вон ведь какие огромные!!!
Затем подходит к бабушке:
- Бабуль, ты готова переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Конечно внучок, такие ж бабки усю жизнь копить можно!
Потом к Деду:
- Дед, ты готов переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Естественно!
Возвращается Вовочка к отцу, говорит мол все согласились.
Ему отец и отвечает:
- Вот Вовочка смотри. Виртуально мы имеем 3 миллиона баксов, а реально - две шлюхи и деда п#дораса.
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Ну зрозуміло.
Крим український, а русскіє пі#араси.
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Тобто,канцлер Міносвіти Естонії визнає факт,що вони не перевіряють друковану літературу по який відбувається освітній процес?
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у них там ещё и "the Ukraine" написано. Помню тут кто-то возбуждался на эту тему, когда Трамп так сказал.
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не знаю. Вообще, на самом деле ничего постыдного в этом нет. Например, Британия называется the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland - так пишут во всех официальных документах. Или США - the United States of America,
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"the" - это не на долго..... до следующих выборов.......
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ну а куле
провтыкали крым
или сдали
немцам тоже за кенигсберг может до сих пор обидно
сможем заберем
не сможем не заберем
есть еще варианты?
при зеленском точно не заберем
он слабохарактерный)
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При Зеленском не заберем, лол. А не при Зеленском вы бы что делали? В конную атаку на Крым бы пошли? :--)
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был бы пепе не пасипака
свет бы вырубил к куям собачьим с 1 июня вместе с водой
и чонгар перекрыл шоб жратва наша туда не ехала наглухо
всё ... и не надо никакой конной атаки
може и донбасса не было бы
как тебе такой вариант?
война то гибридная
вот и надо было действовать а не сопли жевать
и смотреть как орки туда кабель тянут
порошенко - чмо!
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ну а куле
провтыкали крым
или сдали
немцам тоже за кенигсберг может до сих пор обидно
сможем заберем
не сможем не заберем
есть еще варианты?
при зеленском точно не заберем
он слабохарактерный)
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Московия так рисовала свою карту еще с 16 века. А начала с того, что приплачивала европейским картографам за то, чтобы они начали писать "Расейская империя" вместо "Московкое царство"
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Це почалося з1721 року, коли царь-анпіратор Кобила (Романов) Пєрвий, дав таке доручення, свої шпигунам у Європі..
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А где украинские шпионы в это время были?
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Ну так чего наши не приплачивали?Украину тогда бы тоже на пол Европы нарисовали))
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Взорвите мост меньше возмущений будет,посмотрите на карте так жирно соединили Крым с Россией,что похоже на при роднее образование В естонському підручнику англійської мови надрукували карту з "російським" Кримом - Цензор.НЕТ 5725
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Смех смехом, но мост таки стоит. Пассажирские поезда едут. В июне кацы запускают грузовые перевозки. Пока эта хрень не треснула, не уплыла и не обвалилась.
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Знахабніла катсабня, знищила естонців!!!
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А вы в нашем учебнике напечатаите ее одного цвета с московиеи,обозначте ЭССР.Думаю в будущем "случаиностеи" больше не произоидет.
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100 пудово якийсь козлорилий у них в міністерстві засів...
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Якшо ми не репетуємо, то світ потихеньку звикає до фактичного стану речей
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Не здивуюся, що ті хто готував і напечатав цей підручник отримали на свої рахунки гарні "премії" від росіян... Не думав, що в Естонії таке можливо! Виходить і там корупція доволі висока.
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Да то....они ж заторможенные.не стоит обращать внимания.лишний повод кацапне утверждать...типа оговорка по фрейду.обратили внимание кого надо на что надо.все.нет претензий к братскому народу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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