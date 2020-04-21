 В эстонском учебнике английского языка напечатали карту с "российским" Крымом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR".
"Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным", - говорится в письме, которое глава конгресса Вера Конык отправила на имя министра образования и науки Эстонии Майлис Репс.
Конык рассказала, что она сама узнала об инциденте после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по этому учебнику.
"Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к данному вопросу со всей серьезностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена оплошность со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совсем непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник", - добавляет Конык.
Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.
Канцлер Минобразования Эстонии Март Лайдметс подчеркивает, что учебники, по которым учатся в школах страны, должны соответствовать государственным образовательным программам и содержать достоверную информацию.
"В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова", - объясняет канцлер.
Питання до свинорусів і їх фюрера *****, які під загрозою застосування ядерної зброї здійснили аншлюс Крима.
Да конечно - недоразумение - банка с краской перевернулась и по невероятному стечению обстоятельств покрасила Крым в цвета рфии, ага, верим.
Видно, что вы ни бум-бум в издательском бизнесе и верстке.
Но ваше объяснения наиболее правдоподобно, как и предположение по поводу моего отношения к издательскому бизнесу.
Чи не проблема.
Я й так бачу, що ти роділся на Лахтє-2.
То есть где конкретно печатали?
Не в Китае, нет?
На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.
Хахаха
мне приходит на память вот этот старый анекдот....
Виртуальный Крым.....
Приходит Вовочка к отцу и спрашивает:
- Папа а что такое виртуальная реальность?
- Подойди сынок к каждому члену из нашей семьи и спроси, готовы ли они переспать с негром за 1 миллион баксов.
Подходит Вовочка к маме:
- Мама, а ты готова переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Конечно готова! Деньги-то вон ведь какие огромные!!!
Затем подходит к бабушке:
- Бабуль, ты готова переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Конечно внучок, такие ж бабки усю жизнь копить можно!
Потом к Деду:
- Дед, ты готов переспать с негром за 1 миллион баксов?
- Естественно!
Возвращается Вовочка к отцу, говорит мол все согласились.
Ему отец и отвечает:
- Вот Вовочка смотри. Виртуально мы имеем 3 миллиона баксов, а реально - две шлюхи и деда п#дораса.
Крим український, а русскіє пі#араси.
провтыкали крым
или сдали
немцам тоже за кенигсберг может до сих пор обидно
сможем заберем
не сможем не заберем
есть еще варианты?
при зеленском точно не заберем
он слабохарактерный)
свет бы вырубил к куям собачьим с 1 июня вместе с водой
и чонгар перекрыл шоб жратва наша туда не ехала наглухо
всё ... и не надо никакой конной атаки
може и донбасса не было бы
как тебе такой вариант?
война то гибридная
вот и надо было действовать а не сопли жевать
и смотреть как орки туда кабель тянут
порошенко - чмо!
провтыкали крым
или сдали
немцам тоже за кенигсберг может до сих пор обидно
сможем заберем
не сможем не заберем
есть еще варианты?
при зеленском точно не заберем
он слабохарактерный)