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 В Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ФОТО

Спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Зоне отчуждения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем.

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В Житомирской области спасатели также оказывают помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

Отмечается, что утром 21 апреля пожар лесной подстилки на территории Словечанского ЛГ локализован, остается один не локализован очаг горения - Виступовицьке лесничество вблизи сел Жолудивка и Журба.

"На других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - добавили в ГСЧС.

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Источник: https://censor.net.ua/p3190325
 
 
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Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая. В Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают тушить пожары - Цензор.НЕТ 3695
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