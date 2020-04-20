 20 апреля на Донбассе погиб лейтенант Андрей Шинкарук. ФОТО (обновлено)

Об этом в Фейсбуке сообщил бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус, передает Цензор.НЕТ.

Сус отметил: "Покойся с Богом, Андрей! Сегодня на востоке Украины от рук врагов, которые ничего не уважают, даже праздник Воскресения Господа, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного. Слава Украине! Героям слава! Вечная память! Вспомним Героя Украины в нашей молитве!"

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"С превеликой болью сообщаем о невосполнимой утрате. 20 апреля, около 16:30, в результате получения множественных осколочных ранений, защищая Украину, погиб офицер Андрей Шинкарук. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Никогда не простим. Отомстим", - сообщили позже в 28-й ОМБр.



