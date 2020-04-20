 Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 19 апреля около 22:00 сотрудники группы реагирования патрульной полиции Мелитопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, возвращаясь с вызова в селе Вознесенка Мелитопольского района, увидели скутер, который двигался в темное время суток без включенных фар. Водитель по требованию полицейских не остановился и начал убегать. Полицейские преследовали транспортное средство и остановили его на одной из улиц в том же селе. Водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения и не предоставил полицейским документов на право управления транспортным средством.

При составлении административных протоколов в отношении гражданина из частного дома, который находился рядом, вышла группа лиц из числа знакомых и родственников правонарушителя. Двое мужчин с признаками алкогольного опьянения препятствовали полицейским выполнять служебные обязанности и нецензурно выражались в адрес правоохранителей. Кроме того, двум сотрудникам группы реагирования патрульной полиции указанные лица нанесли телесные повреждения. Воспользовавшись ситуацией, еще один мужчина проник в служебный автомобиль Mitsubishi Outlander и уехал с места происшествия.

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На место преступления дежурный направил дополнительно наряды полиции и следственно-оперативную группу. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции преследовали злоумышленника и задержали его на одной из улиц в селе Вознесенка Мелитопольского района. Им оказался житель Мелитополя 1986 года рождения. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции. По данным медиков, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Кроме того, в течение часа сотрудники криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции установили и задержали в селе Вознесенка еще двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в угрозах и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Ими оказались житель Мелитопольского района 1989 года рождения и житель Мелитополя 1991 года рождения, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Все трое фигурантов задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник Мелитопольского отдела полиции Владимир Бондаренко.

Полицейские, которые получили телесные повреждения, самостоятельно обратились в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования.

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