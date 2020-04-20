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Все про:Мелитополь (101) Нацполиция (11269) Запорожская область (766)

 Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Трех подозреваемых разыскали работники группы реагирования патрульной полиции и оперативники в Запорожской области. Их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту возбуждены уголовные производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 19 апреля около 22:00 сотрудники группы реагирования патрульной полиции Мелитопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, возвращаясь с вызова в селе Вознесенка Мелитопольского района, увидели скутер, который двигался в темное время суток без включенных фар. Водитель по требованию полицейских не остановился и начал убегать. Полицейские преследовали транспортное средство и остановили его на одной из улиц в том же селе. Водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения и не предоставил полицейским документов на право управления транспортным средством.

При составлении административных протоколов в отношении гражданина из частного дома, который находился рядом, вышла группа лиц из числа знакомых и родственников правонарушителя. Двое мужчин с признаками алкогольного опьянения препятствовали полицейским выполнять служебные обязанности и нецензурно выражались в адрес правоохранителей. Кроме того, двум сотрудникам группы реагирования патрульной полиции указанные лица нанесли телесные повреждения. Воспользовавшись ситуацией, еще один мужчина проник в служебный автомобиль Mitsubishi Outlander и уехал с места происшествия.

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На место преступления дежурный направил дополнительно наряды полиции и следственно-оперативную группу. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции преследовали злоумышленника и задержали его на одной из улиц в селе Вознесенка Мелитопольского района. Им оказался житель Мелитополя 1986 года рождения. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции. По данным медиков, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Кроме того, в течение часа сотрудники криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции установили и задержали в селе Вознесенка еще двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в угрозах и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Ими оказались житель Мелитопольского района 1989 года рождения и житель Мелитополя 1991 года рождения, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Все трое фигурантов задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник Мелитопольского отдела полиции Владимир Бондаренко.

Полицейские, которые получили телесные повреждения, самостоятельно обратились в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования.

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Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области 01
Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области 02
Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области 03
Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области 04

Также читайте: Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

Источник: https://censor.net.ua/p3190264
 
 
 Топ комментарии
 
що ж то за "робокопи", що в них "коня" забрали....може їх ще й згвалтували?
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Якась чорна смуга у підлеглих рюкзакова - їх б'ють мало не кожного дня. Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1899

Однак вони теж бувають "героями" коли мають численну перевагу над звичайними громадянами...
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комедия не иначе - отправили гонца на мопеде за добавкой, а к нему пристебались копы у которых по итогу угнали отжали служебный автомобиль!...
и всей управой по всему району на поиски...)))
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що ж то за "робокопи", що в них "коня" забрали....може їх ще й згвалтували?
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От ти бл#дь супермен який.... якщо там вибігла купа циганви то що у двох вони мали зробити.... мали перестріляти ноги їм але потім такі як ти віщали б тут що "поліція безчинстувує".
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а ти хоч раз в селі був? ти знаєш скільки на виклик в село їде поліція? а знаєш, що патрульна поліція шукає в селі? сиди і не п**ди розумник... написало воно якусь ...
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Якась чорна смуга у підлеглих рюкзакова - їх б'ють мало не кожного дня. Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1899

Однак вони теж бувають "героями" коли мають численну перевагу над звичайними громадянами...
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В когось "самоізольована" Пасха вдалася на славу! Мо вони ще й в церкву ходили? Трое мужчин задержаны за драку с полицейскими и угон служебного автомобиля в Запорожской области - Цензор.НЕТ 2133
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Так у Мелітополі якраз і живуть виборці Зе.🐸
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Ну, хоть на тачке вменяемой раз в жизни проехал, за рулём!)), сам!)) Походу, самое яркое первое и последние впечатление в дальнейшей серой жизненке)
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Да, похоже что слаще морковки в жизни ничего не пробовал. Зато теперь в авторитете у местной гопоты будет.
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комедия не иначе - отправили гонца на мопеде за добавкой, а к нему пристебались копы у которых по итогу угнали отжали служебный автомобиль!...
и всей управой по всему району на поиски...)))
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https://twitter.com/i/status/1252023961866637313

с этими лучше бы так, если правда шо бедных копов просто так(почти) избили мужички, хорошо на бутылки не рассадили аваковцев
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У мусорів усі у стані алкогольного сп'яніння.
А хлопці - герої. Треба визволяти.

Якого мусора взагалі за тим мопедом погнались? Грошей сильно захотіли. От і виходить наступна серія "Мусора проти народу".
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Коли ми вже прочитаємо-троє п*яних долбодятлів були застрелені при спробі нападу на працівників правоохоронних органів??????
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Це точно. Але зараз вже так залякали тих поліцейських що деякі дихвти вже бояться.
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Покажіть хоча б одного працівника правоохоронних органів? Їх не існує. Всі ці мусорки - то є звичайне ОЗУ Ваакова
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А чого поліцейські по закону не застосували зброю при нападі на їх???
Ця циганва вже зовсім знахабніла!!!
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После случая когда полицейский пристрелил парня в убегавшем авто,полиции запретили доставать из кобуры оружие -вот результат .
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Сначала премудрая Тимошенко прировняла мопеды к автомобилям , ввели драконовские законы , якобы заботясь о здоровье скутеристов , а теперь их е.ут в хвост и гриву . Все смолчали .
Теперь приказали всем сидеть дома в намордниках и не гавкать . Очень удобно .
Вообще , управлять таким тупым и терпеливым народом очень приятно .
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Вважаю , класно получилось . Побиття поліцейського при виконанні , викрадення службового авто , п'яний за кермом . Це означає , що дібілів закриють на дуже довго 😁👍. Дали алєням розкритися повністю 😁😁😁
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Можно подумать в селе на скутерах ездят только трезвые , а пьяный на скутере - это такая редкость !
Себя вспомните . В детстве и отрочестве .
Ну , едет себе мужик на скутере , чего ты к нему дое.ался ?
Власть свою показать ???
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