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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

К ликвидации пожара в Зоне отчуждения привлечены 30 военнослужащих и 9 единиц инженерной техники Вооруженных Сил Украины. В частности, 7 бронированных дорогопрокладчиков БАТ-2 и 2 инженерные машины разграждения ИМР-2.

Об этом сообщили в командовании сил поддержки ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В течение трех суток силами инженерных войск ВСУ во время ликвидации последствий пожара в Зоне отчуждения в районе г. Чернобыль оборудовано 25 километров подъездных путей к очагам пожаров, 165 километров минерализированных полос шириной 4 метра для остановки распространения пожара, расширены 6 километров дорог.

В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 01
В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 02

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В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 03
В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 04
В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 05

Также в Овручский районе Житомирской области военными инженерами оборудовано 17 километров минерализованных полос шириной 4 метра.

В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 06
В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 07

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В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 08
В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 09

В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ 10

Читайте: В Зоне отчуждения ведется ликвидация трех очагов лесных пожаров

Источник: https://censor.net.ua/p3190261
 
   
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ничего общего. Там - смелые люди борются с огнем, а тут - накрашенные педики корчат из себя суперменов на машинах, вышедших из мастерской слабоумного.
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участвует 9 единиц специальной инженерной техники.ПОБЕДА ЗЕДЕБИЛОВ
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Частину підпалів можна припинити просто. Прийняти закон про націоналізацію деревини в зоні пожеж. І про заборону забудови на 10 років в зоні пожеж.
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