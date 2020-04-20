 В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в командовании сил поддержки ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В течение трех суток силами инженерных войск ВСУ во время ликвидации последствий пожара в Зоне отчуждения в районе г. Чернобыль оборудовано 25 километров подъездных путей к очагам пожаров, 165 километров минерализированных полос шириной 4 метра для остановки распространения пожара, расширены 6 километров дорог.





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Также в Овручский районе Житомирской области военными инженерами оборудовано 17 километров минерализованных полос шириной 4 метра.





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