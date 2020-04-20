EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, За рубежом
  4763  15
Материалы по теме:
Все про:оружие (3847) Польша (5172) правоохранительные органы (1197)

 Фейкового "украинского генерала" задержали в Польше за незаконное хранение оружия. ФОТОрепортаж

Полиция города Познань задержала мужчину, хранившего дома 27 экземпляров оружия, третья часть которого - боевое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции, правоохранителям стало известно, что мужчина называл себя военнослужащим из Украины в ранге генерала, а дома хранил оружие.

В результате обысков обнаружены 27 экземпляров оружия, почти треть из которого оказалось пригодным к боевому применению. Остальное, в том числе гранаты, были хорошо сделанными копиями. Также обнаружены информационные таблички на украинском языке с надписями о необходимости хранения оружия чистым.

Мужчину задержали позже в другом городе. Одет он был в украинский военный мундир с эмблемами Национальной гвардии Украины и шевронами украинских флагов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с боеприпасами обнаружен в Марьинке, - ГПСУ. ВИДЕО

Он объяснил оружие коллекционированием. Польские правоохранители отмечают, что задержанный должен был зарегистрировать часть оружия, а остальное вообще не имел права хранить дома. Полиция предъявила мужчине обвинения в нелегальном владении оружием и издевательстве над членами своей семьи. Он временно арестован на три месяца. Фейковому "украинскому генералу" грозит до восьми лет заключения.

Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 01
Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 02
Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 03
Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 04

Также смотрите: Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 05
Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 06
Фейкового украинского генерала задержали в Польше за незаконное хранение оружия 07
Фото: wielkopolska.policja.gov.pl

Как сообщил корреспонденту Укринформа представитель пресс-службы полиции в Познани Мацей Свенциховский, так называемый украинский генерал самом деле не является украинцем и не имеет украинского гражданства.

Смотрите также: Группировка, торговавшая оружием, разоблачена в Чернигове, также у них обнаружены наркотики, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Он не имеет украинского гражданства. Мы не знаем, почему он решил назвать себя "украинским генералом". Насколько нам известно, он - немец", - сообщил Свенциховский.

Источник: https://censor.net.ua/p3190247
 
 
 Топ комментарии
 
Та похєр на ту польщу. В Україні фейковий президент управляє країною, а 73% насєлєнія - пофіг.
 показать весь комментарий
 
Фейковий однодурованний..
А нинішний - послід двух попіредників..
))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто це не українець, а німець. У нас такий періодично з'являється під польським, британським...прапором.
 показать весь комментарий
 
А зачем?
Придурка в дурку!
В Україні я б ще подспівчував..
 показать весь комментарий
 
слева вверху Sig Sauer справа внизу Beretta 92 остальное непонтно что и копии под мелкшный патрон
 показать весь комментарий
 
Гарна колекція. Шкода, що заберуть. Хтось настукав.
 показать весь комментарий
 
Походу коллекцилнер ,вроди как штурмгевер лежит ,денег стоит
 показать весь комментарий
 
Раньше наши немецкий камуфляж носили, теперь немцы - украинский
 показать весь комментарий
 
Шо ви хлопа зразу судити? Його в психушку треба до шостоі палати, там де Наполеон з генералами сидять.
 показать весь комментарий
 
Шо ви хлопа зразу судити? Його в психушку треба до шостоі палати, там де Наполеон з генералами сидять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх