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 Общество, Фоторепортаж
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 Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории. ФОТОрепортаж

Обезврежено еще 268 взрывоопасных предметов. Пиротехники ГСЧС продолжают разминировать территорию Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

В частности, за данный период пиротехническими расчетами ГСЧС было обследовано 147 гектаров территории, изъято и уничтожено 268 взрывоопасных предметов.

Работа по разминированию Донбасса продолжается.

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Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 01
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 02
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 03
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 04
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 05
Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории 06

Источник: https://censor.net.ua/p3190243
 
 
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Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории.

Богат русский мир боеприпасами...
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Их нужно по домам отправить, а вместо них - имеющих право на ошибку нардепов.
Проще будет.
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