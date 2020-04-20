 Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 268 снарядов на Донбассе, было обследовано 147 га территории. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

На прошлой неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

В частности, за данный период пиротехническими расчетами ГСЧС было обследовано 147 гектаров территории, изъято и уничтожено 268 взрывоопасных предметов.

Работа по разминированию Донбасса продолжается.

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