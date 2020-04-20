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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Фоторепортаж, За рубежом
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 Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю. ФОТОрепортаж

В Люксембурге рабочим выплатили 80% месячной зарплаты за отсутствие работы во время карантина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Люксембурга Наталия Павлик, передает Цензор.НЕТ.

"Люксембург закупил 8 миллионов масок (в стране 600 тысяч жителей). Как правило, колядники у нас ходят зимой, а сегодня пришла целая группа людей - государство раздает по 5 масок на лицо бесплатно, потому что с сегодняшнего дня ношение маски в общественных местах в Люксембурге является обязательным (за отсутствие 153 евро штраф). Некоторые фирмы потихоньку сегодня уже начали свою работу (потому что наши соседи-португальцы, в основном на стройках работают, сегодня утром все ушли на работу). Тем, кто "на патрона" работает, государство выплатило за "пустой" месяц 80% от их зарплаты", - рассказала она.

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"Частникам и патронам гораздо труднее ... ибо чтобы персоналу хоть что-то выплатили, а затем 80% от зарплаты этого рабочего государству перечислить (это пенсионный фонд рабочего и его медицинская страховка - рабочий еще раз так же государству отчисляет) - на это нужно много усилий и резервных средств... То есть, если взять обычную в Люксембурге минималку (2000 евро брутто), то в месяц такой рабочий стоит патрону до 5000 евро, учитывая еще разного типа страхования и риски на работе... Поэтому потихоньку-потихоньку старая Европа готовится к обновлению жизни, потому что если не будет что есть, то умрут все - в масках и без... Ну и теперь в аптеках надеемся маски и прочее появится, и то по нормальным ценам... Потому что некоторые медицинские магазины воспользовались моментом и все по космическим ценам продавали... "Бизнес на несчастье" или как там говорят", - добавила она.

"Надо добавить, что люди в основном все дисциплинованные, группами не собираются, гуляют все в одиночку или вдвоем... Каждый теперь ежедневно или себя или собачку по часу выгуливает... Столько в нашей местности спортсменов оказалось ... видно, к олимпиаде следующей готовятся ... А собак множество ... откуда их собрали ... может это те, что в Украине за газ были проданы  ... Одним словом, жизнь в Люксембурге изобилует, все из хат в "люди" вышли, все друг с другом здороваются, друг другу улыбаются ... Радуются жизни, одним словом", - резюмировала Павлик.

Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю 01
Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю 02
Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю 03
Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю 04

Источник: https://censor.net.ua/p3190224
 
   
 Топ комментарии
 
В Люксембурге не голосуют по приколу за клоуна-наркомана!
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Так это убогий Люксембург, богатым украинцам такие жалкие подачки ни к чему... Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю - Цензор.НЕТ 5092
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та у нас этих масок как у Шарика блох))) да зелебобики? трусы на головы поодевали)???))))
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В Люксембурге не голосуют по приколу за клоуна-наркомана!
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Сейчас порохоботы начнут сравнивать ... с пальцем!
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Им и сравнивать нечего, только фигу с пальцев скрутить.
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Включение и расширение количества бронеавтомобилей "Козак" в оборонное финансирование ВСУ на 2020 г. осуществляемое по завышенным на 12-15% ценам, которое осуществляется при непосредственном участии министра обороны Тарана и содействии главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки, Завитневич ("Слуга народа") - это сознательный акт коррупционного противодействия финансированию ракетной программы Украины, что уже привело к прекращению финансирования части важнейших оборонных мероприятий.
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Когда он уже успел снова миллиардером стать?
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В Люксембурге все платят налоги, не ворот казны и соблюдают законы.
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В африканком коррупционном болоте под названием Украина выборы это легализация очередного преступника от системы в кресле президента
Выборы это крупномасштабное *********
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Ой подумаешь, зато у нас есть навЭлычнишый лидер современности!!!
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Зебанутые в этом несомневаются , молятся на членограя
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разве можно издеваться такими новостями над украинским народом?
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можно просто улыбнуться друг другу, как в Люксембурге
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В нам вначале все маски продали, потом закупили китайские говно у которых рвутся шлейки и продают их по 15 грн.
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Вам ще повезло купити за 15 гривень. Я всі аптеки в місті обійшов, не знайшов жодної. Купував в Інтернеті, тільки за доставку заплатив 40 гривень
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Сейчас уже продаются в Форе за 35 грн упаковка 5 штук. По качеству ничего не скажу - еще не распаковывал.
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Позавчера видел маски в Абсолюте по 16 грн
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Ось дурні, могли б продати все на експорт, а лохторату ролік плаксивий записати!
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Тут вам не Люксембург. Тут другое...
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Список стран по номинальному ВВП на душу населения
1Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю - Цензор.НЕТ 4524 Люксембург 114262

128Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю - Цензор.НЕТ 4524 Украина 2640
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так а хіба люксембургом правлять дебіли типу зеленсього чи бужанского?
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Нет, там конституционная монархия. А еще....... даже страшно на этом форуме написать......... премьер-министр - гей. Но жителям страны это не мешает.
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Знаю, что вы порохоботка (кстати, уважаемая мною), но всё же напишу...
Если у нас будет президент или премьер геем, то порохоботы здесь будут строчить нон-стопом Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю - Цензор.НЕТ 885
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А где миллионы повязок, которые зелёный уродец закупил в Китае?
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В продаже или ты думал,что их кто-то бесплатно раздаст?
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кРадуцкий и шобла распильщиков медицинского бюджета ишо больше языком. слоавами заукпили и раздали медикам!
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У них влада не належить бандитам, які обікрали на мільярди країну і вважали що ці мільярди їх врятують. А тут така фігня, що ніякі мільярди не є гарантією не заразитись.
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якщо поставити трирівневий захист з водяними та вугільними фільтрами, ізолювати обслугу, - то практично 100% гарантія.
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Радуцкий и ЗЕкоманда могли бы их в Трускавце научить правильным действиям в момент пандемии Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю - Цензор.НЕТ 9227
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Дивні якісь люди там живуть, могли б продати населенню по 15 грн.
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))) Так они и так их продали ))) Деньги то откуда на закупку? А покупали по чём? ))
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Польща, населення 38 мільйонів. Введено заборону знаходження без масок поза помешканням, закрито перукарні, державні установи, школи, вузи. Введено заборону на перебування поза помешканням, за виключенням життєвих потреб: праця, продовольчий магазин, аптека, коротка прогулянка. Заражень 9500, смертей 350. Прогнозується падіння ВВП на 1-3%.
Бельгія, населення 11,5 млн. Заборон не було, були "настійливі рекомендації" дотримуватися протиепідемічної поведінки. Дитячі садки, школи офіцяйно не закривали, хоч більшість людей своїх дітей в школи та дитсадки не пустила.
Заражень 14 тисяч, 1400 померлих. Ситуація швидко погіршується, тисячі хворих у важкому стані. Населення тепер самоізолюється з власної волі. Різкий ріст безробіття і т.д. Прогнозується падіння ВВП на 5-9%.
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закрито перукарні? а де ж народу польському стригтися?
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Люксембург одна из богатейших стран Европы, бюджет нищей Украины 30 млрд,это на 10 млрд меньше чем одного города Москвы, зачем сравнивать несравнимое,наша ненька себе такое позволить не может
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а ты не "нищий"?
задрали уже с этим словцом, это же ольгинцы юзают дабы унизить, и полезные идиоты тоже, дабы "с.умничать"
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Там плотность миллионеров и миллиардеров на м2 одна из самых высоких в мире, могли бы и самостоятельно купить, если бедными там считают тех, чей доход ниже тысячи евро (почти 30 тыс. гривен)!
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В Харькове через школы раздали по три маски на каждого ребенка
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Прежде чем писать о Люксембургских дармовых (пяти!) масках, сначала нужно писать о налогах, которые там платят, о местных ценах, о цене на электричество опять же таки. А шо там в Монако, ничего не раздают?
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Все в Люксембург! Ударим Люксембургом по бездорожью и разгильдяйству.
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