 Люксембург с населением в 600 тыс. чел. закупил 8 млн масок и раздал бесплатно по 5 шт. каждому жителю. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Люксембурга Наталия Павлик, передает Цензор.НЕТ.

"Люксембург закупил 8 миллионов масок (в стране 600 тысяч жителей). Как правило, колядники у нас ходят зимой, а сегодня пришла целая группа людей - государство раздает по 5 масок на лицо бесплатно, потому что с сегодняшнего дня ношение маски в общественных местах в Люксембурге является обязательным (за отсутствие 153 евро штраф). Некоторые фирмы потихоньку сегодня уже начали свою работу (потому что наши соседи-португальцы, в основном на стройках работают, сегодня утром все ушли на работу). Тем, кто "на патрона" работает, государство выплатило за "пустой" месяц 80% от их зарплаты", - рассказала она.

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"Частникам и патронам гораздо труднее ... ибо чтобы персоналу хоть что-то выплатили, а затем 80% от зарплаты этого рабочего государству перечислить (это пенсионный фонд рабочего и его медицинская страховка - рабочий еще раз так же государству отчисляет) - на это нужно много усилий и резервных средств... То есть, если взять обычную в Люксембурге минималку (2000 евро брутто), то в месяц такой рабочий стоит патрону до 5000 евро, учитывая еще разного типа страхования и риски на работе... Поэтому потихоньку-потихоньку старая Европа готовится к обновлению жизни, потому что если не будет что есть, то умрут все - в масках и без... Ну и теперь в аптеках надеемся маски и прочее появится, и то по нормальным ценам... Потому что некоторые медицинские магазины воспользовались моментом и все по космическим ценам продавали... "Бизнес на несчастье" или как там говорят", - добавила она.

"Надо добавить, что люди в основном все дисциплинованные, группами не собираются, гуляют все в одиночку или вдвоем... Каждый теперь ежедневно или себя или собачку по часу выгуливает... Столько в нашей местности спортсменов оказалось ... видно, к олимпиаде следующей готовятся ... А собак множество ... откуда их собрали ... может это те, что в Украине за газ были проданы ... Одним словом, жизнь в Люксембурге изобилует, все из хат в "люди" вышли, все друг с другом здороваются, друг другу улыбаются ... Радуются жизни, одним словом", - резюмировала Павлик.







