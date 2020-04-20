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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Грузовик и легковушка столкнулись на Кировоградщине: четверо погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате столкновения грузовика с легковушкой в Кировоградской области погибли четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

"19 апреля в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль "DAF" и легковой автомобиль "Таврия", в результате чего погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле", - сказано в сообщении.

Грузовик и легковушка столкнулись на Кировоградщине: четверо погибших, - ГСЧС 01

Сообщается, что спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Онуфриевка, прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших.

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На ликвидацию последствий ДТП  привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Грузовик и легковушка столкнулись на Кировоградщине: четверо погибших, - ГСЧС 02
Грузовик и легковушка столкнулись на Кировоградщине: четверо погибших, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3190176
 
 
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таврия вообще машина убийца.
при лобовом ударе запаска влетает просто в грудь водителю.
ну здесь просто жесть.
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