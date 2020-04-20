 Грузовик и легковушка столкнулись на Кировоградщине: четверо погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.
"19 апреля в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль "DAF" и легковой автомобиль "Таврия", в результате чего погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле", - сказано в сообщении.
Сообщается, что спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Онуфриевка, прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших.
На ликвидацию последствий ДТП привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.
при лобовом ударе запаска влетает просто в грудь водителю.
ну здесь просто жесть.