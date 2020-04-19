 Тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, - волонтеры собирают помощь для задействованных на тушении пожара в зоне ЧАЭС спасателей. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и на данный момент прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь. Публикую официальное письмо по потребностям. Нужны тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда (см список) в больших количествах. Я прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. У меня есть 50-60 тыс., но этого мало, только тушенки нужно 2000 тыс банок! Пытаюсь заказать тушенку, цены космические на такое количество, скидку никто не дает. ВИП-зона, в который раз прошу помочь волонтерам, или сами отправьте необходимое", - написала она.

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Номер карты для помощи: 5218 5722 2178 3579.





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Напомним, по состоянию на 15:00 воскресенья, 19 апреля, силы Госслужбы Украины по ЧС продолжают оказывать помощь по тушению природных пожаров работникам лесхозов на территории Житомирской области и Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Чернобыльской АЭС в Киевской области.