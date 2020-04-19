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 Общество
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 Тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, - волонтеры собирают помощь для задействованных на тушении пожара в зоне ЧАЭС спасателей. ДОКУМЕНТ

Создан волонтерский штаб, который принимает помощь для спасателей, борющихся с огнем в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и на данный момент прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь. Публикую официальное письмо по потребностям. Нужны тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда (см список) в больших количествах. Я прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. У меня есть 50-60 тыс., но этого мало, только тушенки нужно 2000 тыс банок! Пытаюсь заказать тушенку, цены космические на такое количество, скидку никто не дает. ВИП-зона, в который раз прошу помочь волонтерам, или сами отправьте необходимое", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава агентства по управлению Зоной отчуждения Калашник: Не могу сказать, что ситуация с пожарами критическая

Номер карты для помощи: 5218 5722 2178 3579.

Тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, - волонтеры собирают помощь для задействованных на тушении пожара в зоне ЧАЭС спасателей 01
Тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, - волонтеры собирают помощь для задействованных на тушении пожара в зоне ЧАЭС спасателей 02

Также читайте: "За 3-4 дня справимся": Аваков о ликвидации пожаров на Житомирщине

Напомним, по состоянию на 15:00 воскресенья, 19 апреля, силы Госслужбы Украины по ЧС продолжают оказывать помощь по тушению природных пожаров работникам лесхозов на территории Житомирской области и Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Чернобыльской АЭС в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3190129
 
 
 Топ комментарии
 
для таких випадках в державному резерві має бути і тушонка і згущонка, і тд.
Чи й це продали чи пропили?
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І знову лише волонтери рятують Україну, а Аваков...а какая разніца!🐸
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Да, дежавю какое-то. Только тогда после тотального воровства семьи Овоща, а сейчас после воровства квартальных шутов Бубочки.
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Да, дежавю какое-то. Только тогда после тотального воровства семьи Овоща, а сейчас после воровства квартальных шутов Бубочки.
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С какого хрена???? Опять? А где это правительство????? Наголосовали????
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для таких випадках в державному резерві має бути і тушонка і згущонка, і тд.
Чи й це продали чи пропили?
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Набили свои шутовские бесконечные карманы. Навыбирали не придуманных телевизором, а настоящих барыг.
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не расстраивай меня грустными сообщениями.
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сам їж - треба було працювати на виборах, а не тепер зеленими руками махати.
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Ну как обычно, волонтёры выручают, а некоторые мрази из прошлой и нынешней эпохи приписывают их заслуги себе
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Во , цифровой расскажи сколько штук защитных костюмов получается на 60,2 миллиона гривен?
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І знову лише волонтери рятують Україну, а Аваков...а какая разніца!🐸
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Так пятый заявил, что обошелся бы без волонтеров и без добровольцев.
Кстати, а где госрезерв, который рэхворматор оставил стране, а?
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Не пиши цьому коментатору, бо його ціль - провокувати!
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в твоем зелено-коричневом сознании, мразь клоунская
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Потому у этих волонтеров по три машины оказывается.
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Заткнись, гнида, и попробуй помочь людям хоть на 10 копеек. Хоть на 5. Но это не твое, твое -- раскидывать тут дерьмо.
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Главное что мусоров экипировали, а лес "еще нарожают")
Аваков обосрался уже столько раз что можно 50 гектаров удобрить.
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Зачем нам государство?
Кормить кучу дебилов и все?
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+ Перекажу трішечки вранці. Тримайтесь хлопці. Дякую
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а что, государство в лице янелоха, самоустранилось от помощи своим пожарным?
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А то жлобье которое мерсы покупает? Пусть продадут пару должностей вне очереди
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рискую нарваться на критику но огласите зарплату мчсника + льготы + выход на пенсию раньше и им ещё на тушонку будем собирать....а может лучше направить всё усилия и скинуться на хорошого прокурора что бы посадил с конфискацией ту сволочь которая не обеспечела всем необходимым ребят????..
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Якщо все вкрали та нема грошей, то вам відомо кого треба садити. Хочете, щоб вони самі на себе вийшли?
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ну это всё покругу будет пока общество не научится держать спрос.. а нет так и дальше будем собирать - с миру по нитке голому рубашка...
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Да пусть сгорит к чертям, сколько можно с народа деньги сосать? Государство где? В ***де?
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я все розумію - але....- їх що , там не годують, це що "толока" по гасінню пожежі - чи спеціазізовані частини у яких це їхня праця...
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да что ж это такое?
как отправляя людей в пекло не позаботиться ни о чем..ни о воде-еде, ни о технике- заправки-дозаправки-запчасти, вода-помпы-шланги-крепежи...одежда-обувь-маски-защитные костюмы...
государство ау! преЗЕдент, сразу нет! министерство МЧС ау! ...все на самоизоляции? на святах???
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А что говорят сами пожарные и спасатели?
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Что дожились уже, что государство не может мешок гречневой крупы купить и одноразовой посуды? Все ушло на зарплаты и пенсии чиновников?
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Не успеет что-то произойти как в интернеты набИгают толпы волонтеров собирающие бабосики на лечение детей заграницей, на больных раком, на армию, на ремонт аппаратов ИВЛ. Тут собирательница тушенки 2000 банок на ,,1500 пожарных,, как она их поделит эти банки? Это бизнес такой собирать себе на карту деньги от лопухов?
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