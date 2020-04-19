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 Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии на Донбассе, празднуют Пасху.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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"Пасхальное утро наши защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа", - говорится в сообщении.

Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 02
Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 03
Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 04

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Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 05
Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 06

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Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 07
Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 08
Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 09
Празднование Пасхи военнослужащими в зоне проведения ООС 10

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Источник: https://censor.net.ua/p3190112
 
   
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Дай Бог здоровья и долголетия Вам и Вашим родным и близким людям!
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