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 Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро полиция зарегистрировала 4 случая несоблюдения карантина в Донецкой области. Среди них открыто одно уголовное производство по событиям в Святогорской Свято-Успенской лавре. В общем праздничная служба прошла в 275 храмах.

Публичную безопасность в Пасхальную ночь обеспечивали 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Участие в богослужениях приняли более 3500 верующих. В целом большинство граждан отнеслись ответственно к карантину. В области зарегистрированы 4 факта, когда в культовых сооружениях находилось более 10 человек или они были без защитных масок.

В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальнуюая дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще по трем случаям сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция 01
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция 02
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция 03
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция 04
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3190084
 
   
 Топ комментарии
 
Вместо того чтобы перекрыть церкви и разогнать прихожан, полицаи охраняли их безопасность. Ну через неделю будете охранять их безопасность в переполненных больницах. Дебилы
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ну не могли же в святогорске задних пасти...почаев отработал,печерская лавра тоже...теперь они присоединяются к делу заражения.
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"открыто уголовное производство......"
І що, буде прецедент?Не вірю!
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А почему допустили? Попы на выборах помогают?
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Вместо того чтобы перекрыть церкви и разогнать прихожан, полицаи охраняли их безопасность. Ну через неделю будете охранять их безопасность в переполненных больницах. Дебилы
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Скажите, у нас для того полицаи чтобы охранять безопасность преступников и нарушителей закона? Для етого мы выделяем на полицаев больше денег чем на врачей, медицину, учителей и армию вместе взятых?
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Церкви ровно для того, что и полиция - держать народ в покорности. Только полиция херачит по голове снаружи, а церковь изнутри. В этом смысле они смежники.
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ну не могли же в святогорске задних пасти...почаев отработал,печерская лавра тоже...теперь они присоединяются к делу заражения.
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к очагам реальных пожаров по житомирщине и чернобыльщине, это гундяевское попьё, взяв под козырёк создаёт теперь и очаги эпидемиологических пожаров разбросанных в Украине.
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Сводя на нет все усилия по изоляции последнего месяца.
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нє, самі надягнуть протичумні костюми і заступлять на зміну в лікарнях...



Поганка@ivanchenko27457 1 ч

В Украине уже более тысячи медработников заболели коронавирусом, только за последние сутки - 53
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Это закономерно.

Больше всех заражаются те, кто чаще сталкивается с заразой - те, кто лечат и те, кто распространяют,

то есть медики и попы МП
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Надо было закрывать церкви, наглухо, еще в начале всех этих хаотических действия, а не составлять протоколы, когда уже люди заражены, скорее всего.
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Главное - вовремя!
Значит наша власть этого и хотела!
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Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

фото репортаж конечно жесть! ооочень информативно, цензор как всегда жжет Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 1432
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Ця фотка з попередніх новин про порушення. Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 1681
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция - Цензор.НЕТ 9907
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Дамбас паражняк нігоніт і вірусу нібаіцца.
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на кацапии сказали им все закрыть и закрыли не вякали. А в Украине секта кацапская делает что хочет.
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Богослужение в Святогорской лавре-это вызов государству-импотенту. Шесть лет назад они всречали и принимали Гиркина, прятали оружие и боевиков, устраивали референдумы. Кто сел? Кто публично наказан? Вот теперь и жрите. Утешает, что хоть въезд-выезд из донецкой области перекрыт в другие части страны. Пусть заражают друг друга в своей резервации.
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Наоборот надо было автобусами подвозить! Патриот Украины в капище Московского шаманата не пойдет! А вату не жалко! Нада еще на 9 мая устроить шествие дедов воевавших!
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Они же через несколько дней и мимо вас могут пройти, кашляя.
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Ну открыто уголовное производство, и что?
Архимандрита посадите? Нет!
Оштрафуете? Так они штраф заплатят людскими пожертвованиями)
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Предупредить правонарушение или сознательно его допустить, чтобы героически расследовать. Хотя там и расследования никакого не будет.
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Тогда в 2014-м от туда все и пошло(гиркин с братией и оружием прятался перед Славянском) и сейчас вспышка вирусняка пойдет от туда...
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Якби була нормальна влада, то скасувала б реєстрацію церкви і розірвала би договір на оренду приміщень лаври. Але ж у нас клоуни.
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