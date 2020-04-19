 Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Публичную безопасность в Пасхальную ночь обеспечивали 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Участие в богослужениях приняли более 3500 верующих. В целом большинство граждан отнеслись ответственно к карантину. В области зарегистрированы 4 факта, когда в культовых сооружениях находилось более 10 человек или они были без защитных масок.

В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальнуюая дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Еще по трем случаям сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Полиция продолжает работать в усиленном режиме.









