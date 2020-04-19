 Нарушения карантина зафиксированы во время пасхального богослужения в Почаевской лавре, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме. Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице", - говорится в сообщении.
Так, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь, из-за этого были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей.
В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Пасхальные богослужения прошли в 447 культовых сооружениях и храмах города и области, большинство религиозных мероприятий проводились с соблюдением установленных ограничений.
до Бога можно звернутися і з дому, а помолитися і біля своєї домашньої ікони..
Как пример израиль..где религия основа моральных принципов построения страны...где пейсатые как комсомольцы в ссср...
Ибо "кулак" отец был не не кто иной как председатель сельсовета, раскулачивал врагов народа, и имущество присваивал себе...дед лагерьный вертухай при николашке, при советской власти предложил свои услуги в качестве осведомителя
Короче папаня спалился с выдачей фальшивой справки "враг народа получал документ левак и терялся под чужой фамилией...соответственно имущество и деньги оставлялись папе" ...дело дошло до суда...и павлик, кот. давно не жил с отцом (у папы был второй брак) подтвердил уже написанные слова в речи обвинения по заранее готовому сценарию...
Папа получил 10 лет и предложил свои услуги в качестве осведомителя на беломор-канале...отсидел 3 года...а далее изменил фамилию и потерялся..дальнейшая его судьба неизвестна...
"Тандит трындит"
а по факту, московська церква мусить бути визнана терористичною організацією, а всі попи, шо проводили служби із людьми, мають бути засуджені за біотероризм.
і які були дії поліції?
Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Солод (супруг Натальи Королевской) хвастается, что привёз в Святогорскую лавру благодатный огонь, чтобы побольше людей собралось на службу...
Результат - лавра переполнена прихожанами. В основном - преклонного возраста.
Но на 17 тысяч гривен за купание в Гидропарке все равно оштрафуют тебя, а Солод спокойно изберется на следующий срок.
рпц-фсб