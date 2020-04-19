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 Общество, Фоторепортаж
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 В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Праздничные пасхальные богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены три админпротокола, открыто одно уголовное производство, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства… Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. "Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений", – отметил Клименко.

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По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", – подчеркнул Клименко.

Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное производство. "Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции.

В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 01
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 02
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 03
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 04
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 05
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 06
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 07
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 08
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 09

Источник: https://censor.net.ua/p3190066
 
 
 Топ комментарии
 
аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
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Ой горе то какое. И на кого ж теперь вспышку ковида списывать ?
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Ну смело можно +13-15 000 зараженных плюсовать...
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Релігійні фанатики тому що. 21 сторіччя на дворі,а вони як діти. Вірять що всі болячки вилікує свята вода.
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Они такие же фанатики, как и фанатики вируса. Не вижу никакой разницы. Дикие стада.
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19 случаев нарушения и 3 протокола. Московские попы обязательно вас на выбораз поддержат. Если доживут!
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аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
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ти не в змозі поділити 130 тис людей на 13 тис церков?
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Дмитро Ярош

2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
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Откуда они цифры берут? В святогорье судя по фото одно сплошное массовое нарушение
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Ну смело можно +13-15 000 зараженных плюсовать...
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Этож как они прошли без нарушений???!!! В 14000 храмов не собиралось больше двух людей или это не общественное место?
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Ой горе то какое. И на кого ж теперь вспышку ковида списывать ?
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Явная брехня с цифрами, в 13 тыс храмов пришло 130 тыс, получается по 10 человек в храм, притом есть куча видео где там сотни народу толпилось.
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Да фигня, там одних священников, певчих и прочих не меньше 10 каждой церкви.
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Свячена їжа захищає від коронавірусів.
Ходить до церкві двічі на день.
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Средневековье в 21-м веке. Шаманы Тувы и Бурятии возле костра ритмично бьют в бубен, а православные попы ритмично машут кадилом. Так в чём разница?
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А как в гидропарке слабо было паковать?
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Що там у Дніпрі? Бо, виходячи з подій 17.04, може бути не все так добре...
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Кремлёвские бесы по поручению фюрера паРАШИ продолжают заражать лохов.
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Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
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Нет на них советской власти.. ( о которой они так скучают)
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всетаки поперлись упоротыши, вам же по 50-60 лет выж комсомольцы выж плакаты с дедушкой лениным носили, ладно бы вам лет как Патону было он с Наполеоном бухал и родился через год после распятья, когда вы перешли на другую сторону? может когда воду заряженую кашпировским пили, мне правда это непонятно
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ну хоть эпидемия подчистит ряды этого руцкого поповья и ряды их верных гундяевцев. нет худа без добра.
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только они в свою очередь заразят ни в чём не повинных людей ..
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19 случаев несоблюдения карантина, и только 3 админпротокола?
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готовимся к многолетнему карантину ! а в намордниках пожизненно будем ходить !
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130 000 самоубийц, которым гарантировано пеко (как самоубийцам)
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После таких серьезных нарушений можно объявлять карантин до апреля 2024 года. Да, Вова?
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А от парадокс: саме порохоботи (вони за ПЦУ і УГКЦ переважно) виявилися дисциплінованими, послухалися Зе (першої його розумної поради за рік) і лишилися вдома, а зебіли не послухалися куміра і поперли в церкви УПЦ МП провокувати поширення епідемії...
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шо наоборот?ты стал порохоботом и не пошел святить паску в упц мп?
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Чего сетовать -то ? 20 лет народ дурманят...другой идиологии не придумали. А народ простой по устройству,умных книжек не читает ,верит всяким проходимцам и очень телевизору. А там бородатые ,толстопузые ,краснорожие просят скинутся им на пропитание....Несут последнее.
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Пророчество Ионы Одесского.
"Первая Пасха будет кровавой, вторая - голодной, третья - победной"

Мы дождались голодной паски. Кровавая была в 2014 году. Реально, людям не с чем было идти в храм после вашего дурантина.
Третья пасха - победная .
А потом будет русский царь.
Зе сдаст Украину рашке ?
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Прикольно то, что в церковь поперлись совки, которые в это время ходили на субботники.
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а они как те проститутки,шо после 50 лет воцерковливаются и начинают учить всех,как правильно жить.бо уже по прямому предназначению не годятся У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 7784
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шо та одни селфи ментов...а где ж фотки нарушений? У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 181
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вони ловили порушників лишень біля храмів ПЦУ.
а московитів не помічали.
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4,5,8, фото -менты не соблюдают социальную дистанцию, рекомендованую МОЗ. На них протоколы составлены ? А потом вспышку ковида на верующих спишут.
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Отмазался. А шо по Святогорской лавре,где спецназы Тандита,где протоколы?
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