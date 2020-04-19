 "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ФОТОрепортаж

Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.
Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В этом году, в связи с угрозой распространения COVID-19 и карантинными ограничениями, представители власти и церквей настойчиво призывали граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.
Ладно, им на себя ... Но же пойдут в те же магазины которые посещают все остальные, будут ходить по тем же улицам.
Может их на луну отправить. РПЦ нужно было давным дано закрыть в Украине. Не нравиться, нафиг валите в рассею.
https://censor.net.ua/news/3189908/v_sluchae_nepovinoveniya_lyudeyi_i_ih_skopleniya_na_pashalnye_prazdniki_politsiya_budet_primenyat_sily
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
Кто это стадо, пардон, паству централизованно завез в эту Лавру на автобусах?
день весеннего равноденствия как праздник Воскресения Природы с молитвами о плодородии, плодовитости и Божьей милости
попы всё запутали, включая календарь, а потом всё забыли и нас заставляют забыть
Мы на одном корабле и тепорь срок выхода из карантина отодвигается на неопределенное время. УВЫ!
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/