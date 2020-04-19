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 Общество, Фоторепортаж
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 "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ФОТОрепортаж

На Донетчине в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) на Пасхальное богослужение собралось большое количество людей, многие из них были без масок и игнорировали правило социальной дистанции.

Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.

Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 01
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 02
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 03
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 04
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 05
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 06
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 07
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 08
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 09

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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В этом году, в связи с угрозой распространения COVID-19 и карантинными ограничениями, представители власти и церквей настойчиво призывали граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.

Источник: https://censor.net.ua/p3190060
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо захворіють, то це божа воля. "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 8288
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в мире животніх: крашанки масковских попов

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 3753
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Дураку закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то нет так, потому что он дурак.
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Надеюсь наши одесские попы из ПЦУ церковь закрыли наглухо и для своих..ибо медсестры и врачи инфекционки очень любят там замаливать грехи и церкви немного жертвуют...
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Не чіпайте людей.Їм і так не повезло з президентом.
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Православие головного мозга...это не лечится...
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Москпархатні попочєкісти безперешкодно займаються біологічним тероризмом в Україні,а жалюгідні мусора можуть тільки виловлювати плавців з Дніпра.
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Хороший тест кто прав попы или прпогандисты злого духа корвид -19. Ставки сделаны. По идее секты -19 должна быть вспышка заболеваний.Или их дурь и шахрайство.
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Тупой скот. Трагедия Украины,что такое ходит и голосует.
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в это время церковное духовенство РПЦвУ побежало лечиться в больницы, занимают там койки, а как же бог?? (Лицемерные мрази)
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Господи, почему же люди такие долбое....
Ладно, им на себя ... Но же пойдут в те же магазины которые посещают все остальные, будут ходить по тем же улицам.
Может их на луну отправить. РПЦ нужно было давным дано закрыть в Украине. Не нравиться, нафиг валите в рассею.
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Всех переписать на выходе и на изоляцию со штрафом. Всего и делов то. На власть импотентна, к сожалению. Свои же законы и распоряжения не в состоянии контролировать.
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если с каждого взять по 17 000 штрафа, то можно неплохо поправить бюджет.
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Ну, то таке... Фрагмент гібридної війни - атака біологічною зброєю.
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Таким в больницы и ходить незачем - у них же все диагнозы на лицах написаны. В общем эпидемия жахнет, когда карантин ослабят. И заболеют нахрен все.
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Возможно, это использование РПЦ как агентуры Кремля полезных идиотов для биологического терроризма в Украины!? "В Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
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Такое впечатление, что РПЦ ФСБ сознательно заражает людей. Это можно рассматривать как террористическую деятельность
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Мне интересно. А как они все туда добрались?...
Кто это стадо, пардон, паству централизованно завез в эту Лавру на автобусах?
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"Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину - Цензор.НЕТ 211 написал про это словами, пристойно, - забанили, как в России. Попробую картинкой.
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а это и есть истинная символика праздника ещё с дохристианских времён
день весеннего равноденствия как праздник Воскресения Природы с молитвами о плодородии, плодовитости и Божьей милости
попы всё запутали, включая календарь, а потом всё забыли и нас заставляют забыть
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тупорылые! сами сдохнут - это похер, а вот то, что они заражать будут - это уже проблема! власть тупорылая не закрыть храмы! это преступная бездеятельность! за это Зеленского судить надо!
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нет...это специально завезеное зомбированное стадо. Кем оно завезено в ту Лавру?... Неужели нельзя было это все предусмотреть заранее?... Вопросов много, ответы мы врядли получим. Это стадо понесет коронавирус в свои дома и города.
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Это биологический терроризм против Украины.
Мы на одном корабле и тепорь срок выхода из карантина отодвигается на неопределенное время. УВЫ!
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Возможно, это использование РПЦ как агентуры Кремля полезных идиотов для биологического терроризма в Украины!? "В Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечанте: ковидиоты: люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности." Кадыров, говорил, что считает террористами, тех, кто безответственно игнорирует карантин. полностью https://echo.msk.ru/programs/code/2627018-echo/
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Закрийте їх кодоном з колючки на два тиждні. Тупість вати безмежна.
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Основная проблема демократии в том, что быдло и электорат - одно и то же.
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)) искусственный отбор даунов поколенья "руцкий народ" руцким попьём. нормально, оно должно вымереть.
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Одне радує . Жопоблоку тепер точно забракне голосів , щоб пройти в Парламент 😁👍
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водометами с хлоркой разнанять!!! и штраф всем впаять тыщ по 50 каждому! эти уроды, чуть что, побегут в больницу лечиться, врачей заражать (их и так уже заражено сколько!). бараны безмозглые!
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Почему не закрыли церкви на время карантина? У нас светское государство. Где хотя бы штрафы всем, кто там находится?
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