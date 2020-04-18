 Почти 64 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 направят на адресные выплаты и закупку медоборудования, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Такое мнение высказал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский одобрил изменения в Госбюджет-2020. Это отправная точка для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса", - написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что средства из созданного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат работникам, противостоящим вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу.

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Он напомнил, что дополнительно в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам, пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики - на 19,5 млрд грн.

"Вместе с тем, сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру", - добавил глава правительства.

Он также отметил, что сложные времена требуют решительных действий и поздравил украинцев с наступающим праздником - Пасхой.

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Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

18 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

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