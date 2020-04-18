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 Почти 64 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 направят на адресные выплаты и закупку медоборудования, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Подписание Президентом Владимиром Зеленским закона об изменениях в Госбюджет - отправная точка для шагов по противодействию пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский одобрил изменения в Госбюджет-2020. Это отправная точка для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса", - написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что средства из созданного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат работникам, противостоящим вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу.

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Он напомнил, что дополнительно в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам, пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики - на 19,5 млрд грн.

"Вместе с тем, сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру", - добавил глава правительства.

Он также отметил, что сложные времена требуют решительных действий и поздравил украинцев с наступающим праздником - Пасхой.

Почти 64 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 направят на адресные выплаты и закупку медоборудования, - Шмыгаль 01

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Почти 64 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 направят на адресные выплаты и закупку медоборудования, - Шмыгаль 02

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

18 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Также читайте: Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/p3190031
 
 
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Олександр Савченко
Вчора о 10:46 ·

Криза коронавірусу: чому Путін знову виграє?
В останні дні мені здається, що на відміну від Зеленського, Путін уважно вивчає і виконує мої рекомендації стосовно реальних заходів боротьби з кризою. Чому так? На жаль, в Росії біля Путіна завжди є досить сильна економічна команда, яка розуміє що на боротьбу з кризою потрібно приблизно 10% ВВП, а у нас такої команди немає.
Шановний пане Президенте, антикризовий бюджет, який був нещодавно прийнятий Верховною Радою насправді є бюджетом масштабної кризи. Уряд та народні депутати не врахували мої поради, які я виклав у своєму відкритому листі. Нагадаю Вам ще раз, що потрібно терміново зробити.
1. Процентну ставку НБУ треба зменшити до 3% і навіть на якийсь час тримати її від'ємною (меншою ніж інфляція). Це дасть можливість підтримати всі комерційні банки дешевою і довгою (до 01.01.2021) ліквідністю для пролонгації на 6 місяців та здешевлення кредитів українцям і бізнесу.
2. Незначна девальвація гривні до 29-30 грн буде корисною - допоможе наповнити бюджет та підтримати українських виробників та експортерів.
3. Збільшення інфляції, яка зара 2,3%, на 2-3 процентні пункти до 5-6% є меншим злом ніж наджорстка монітарна політика, падіння ВВП на 15% та реальних доходів українців на 25%.
4. Збільшення державних витрат на допомогу людям і бізнесу буде гальмувати падіння економіки. 400 млрд грн. (саме така підтримка зараз потрібна) зменшить падіння економіки на 400 млрд, а це приблизно 10% ВВП, причому ці 400 млрд грн. мають піти виключно на реальну пряму грошову допомогу: а) працюючим українцям приватних малих і середніх підприємств та підприємцям (по 5000 грн. за квітень і травень), людям, які втратили роботу, старшим людям - 60 плюс, які працюють (всі автоматично йдуть на оплачуваний на 100% лікарняний до 1 травня), пенсіонерам (плюс 1000 грн) та дітям (2000 грн); б) звільнення всіх підприємців, приватних малих та середніх підприємств від ПДФО, ЄСВ до 1 вересня 2020, а податку на землю та нерухомість до 1 січня 2021.
5. Резерви НБУ треба витрачати не на підтримку міжнародних спекулянтів, які інвестували у дуже ризиковані ОВДП, а на підтримку критичного імпорту - ліки, обладнання, матеріали для боротьби з коронавірусом.
6. Дефіцит бюджету у 2020 р. буде значно більшим за 300 млрд грн. Кредитів від МВФ у 2020 буде недостатньо для його фінансуваня, тому НБУ має вже у квітні-травні рефінансувати через ОВДП мінімум 100 млрд грн. дефіциту бюджету країни і приблизно 50 млрд грн. дефіциту бюджету великих міст. Це не лише можливо, але й необхідно. Слухати потрібно не диванних експертів і радників, а керівників ФРС, ЄЦБ, Банку Англії.
7. Не треба «створювати у травні 500 000 робочих місць» - це неможливо, треба зберігти 2,5 млн робочих місць, які зараз руйнуються…
Не слухайте поради вчорашніх студентів, диванних експертів, асистентів, помічників… Аналізуйте реальні заходи, які вже запровадили Трамп, Меркель, Дуда та інші лідери Заходу. Навіть Путін (з помилками) вже багато робить для допомоги людям і бізнесу…принаймі більше ніж Ви.
Ваші заяви по ТВ та панічні заборони уряду вже за тиждень перестануть працювати навіть на рейтинг. Починайте діяти рішуче - це ваш обов'язок перед нацією. Я готовий Вам у цьому допомогти.
PS. Не можу тут не згадати наші інтелектуальні видання, власники яких у вирішальний момент відмовились друкувати мої поради українській владі, а отже приклали руку до кризи 2020. Ба більше, вони, разом з ворожими ЗМІ, залякують українців майже мільйонами жертв коронавірусу, продають страх…Для мене це свідчення декаденсу не лише владних структур, але й традиційних інтернет-видань України. Отже занепад системи перейшов у його фінальну стадію, важкі часи для президента Володимира Зеленського.
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Насколько надо быть неадекватным этому "президенту", чтобы во время жесточайшего кризиса; экологического бедствия (пожары, гибель лесов и всякой живности); карантина, когда у 3/4 населения страны заканчиваются средства на жизнь, заявлять на всю страну:
- "у меня выходной" = "я устал. я ухожу".
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Думаю, що усі розуміють де журіться гроші та те, що на всіх грошей не вистачить.
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Так вот оно что и почему власти завозили в Украину короновирусных. Теперь сотни миллиардов гривень можно раздеребанить под разными схемами и предлогами типо помощи в борьбе с епидемией. Ето мне напоминает как мы радовались что Нафтогаз выиграл у Газпрома суд на $2.6млрд, но с етих денег население не получило ни копейки. Вместо етого украинцам наоборот начали проходить платежки с Нафтогаза доблатить за газ за поставленный с 2015 года перерасчет за доставку и сезонное расширение газа в трубах. Хотя не понятно какое может быть сезонное расширение газа если газовые трубы идут под землей и там температура постоянная что зимой что летом.
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Пять дней на подписание - не слишком ли бы быстро в разгар эпидемии? Напомню, Рада приняла этот бюджет в понедельник 13 числа!
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На всю Армию в два раза больше чем на 5000 инфицированых из которых 90% перенесут без симптомов или легко. В такой стране выжить невозможно. Кирдык Украине.
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Интересно сколько Бацька выделил на борьбу с этим фейком? Мародеры.
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А адреса можно так сказать в студию! очень интересно кого это баблом накроет! хотя я конечно и сам догадываюсь!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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