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 Происшествия, Фоторепортаж
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 "Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий. ФОТОрепортаж

Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине. Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды "Коростень".

Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров.

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Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 01
Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 02
Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 03
Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине, - Криклий 04

Источник: https://censor.net.ua/p3189985
 
 
 Топ комментарии
 
А любовница самого Криклия с зарплатой свыше сотни тысяч грн в месяц тоже к тушению присоединилась или как ???
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И учителей тоже можно присоединить!
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Ще один портрет зеленої влади: 2 залізничні цистерни з водою називаються ПОЖАРНИЙ ПОЄЗД.
"Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий - Цензор.НЕТ 731
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Звичайно підключились працівники жд бо через бездіяльність влади вогонь підібрався до об'єктів залізничної інфраструктури - трансформаторів та шаф сигналізації та управління рухом.
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Ще один портрет зеленої влади: 2 залізничні цистерни з водою називаються ПОЖАРНИЙ ПОЄЗД.
"Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий - Цензор.НЕТ 731
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От при сивочолому були пожпоїзди так пожпоїзди, по 50 цистерн, ага
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Вибач, але на сєкту попередніків немає часу. На все добре!
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Не придурюйся, всі чудово розуміють що ти мав на увазі. Клята нинішня влада називає пожпоїздом дві цистерни, а за минулої влади цей потяг мабуть називався якось інакше.
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Вибач, але на сєкту попередніків немає часу. На все добре!18.04.2020 14:29

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А любовница самого Криклия с зарплатой свыше сотни тысяч грн в месяц тоже к тушению присоединилась или как ???
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канешна...а жар его души...и пламенную страсть... кто тушить будет???
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А кто возглавляет МЧС?

Раньше был Балога, Шуфрич
А последние годы не понятно кто , НО ВЕДЬ И В ПРОШЛОМ ГОДУ ВОРКУГ КИЕВА ГОРЕЛО
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Если бы МЧС возглавлял нормальный руководитель , ТО ДАВНО БЫ ЗАПРЕТИЛИ ЖЕЧЬ СТЕРНЮ
В ЕВРОПЕ это давно запрещено
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"Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій - Цензор.НЕТ 1728 Sophia-Maria Duglass МЧС, как отдельного министерства, уже нет. Оно входит в МВД,
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Шёл я
лесом видел бесов
А в
кустах… стоят рояли
Лес горит,
а два балбеса

Бьют по клавишам
буями... "Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий - Цензор.НЕТ 9626
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