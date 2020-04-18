 "Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине. Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды "Коростень".

Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров.

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