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 Политика Украины
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 "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко. ФОТО

Ситуация с продолжающимися уже вторую неделю пожарами показывает неспособность власти даже попытаться реагировать на это должным образом на государственном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-нардеп, советник мэра Киева Игорь Луценко написал на странице в Facebook.

"Господин Зеленский, посмотрите на эту карту. На ней - уже едва ли не третья неделя пожаров, и они заканчиваются ровно на нашей границе. Эта карта - портрет эффективности вашего государства, аппарата, который вы возглавляете уже скоро год.

Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства, - советник Кличко Игорь Луценко 01

Можно говорить об искусственных поджогах. Но здесь несколько хуже - здесь искусственная неспособность справиться с огнем уже две недели. Хотя, даже еще хуже! Искусственная неспособность даже попытаться реагировать на это должным образом на государственном уровне.

Господин Зеленский, в курсе ли вы, что вы - глава СНБО? В курсе ли вы о колоссальном объеме полномочий СНБО? О режиме его работы?

В который раз приходится ему напоминать, что Президент как раз для таких бурных времен и существует, как должность. Это в мирное время, когда все налажено, наш конституционный монарх может оставить страну на "старосту" - председателя так называемого Кабинета Министров, и на самих министров, то есть на "правительство". Хотя настоящим правительством, с полномочиями, является Президент вместе с Советом национальной безопасности и обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

Именно механизм СНБО придумали для того, чтобы в экстремальных ситуациях - а нынешняя ситуация именно является такой, где огромные пожары наложились на эпидемию - заседать, вводить чрезвычайные меры, которые мобилизуют все части исполнительной власти и интегрируют все другие ветви власти в единый процесс.

Нынешнее бездействие со стороны СНБО и Зеленского по поводу масштабных пожаров граничит с преступлением.

СНБО - всему голова, этот орган может и должен давать, через определенную процедуру, команду всем государственным учреждениям. В то же время с испанским стыдом мы наблюдаем, как председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Чечеткин напрямую обращается к руководству Вооруженных Сил Украины за помощью. Это уже похоже на волонтерство, только на уровне высших чиновников.

Что надо было бы сделать СНБО и Президенту?

Во-первых, привлечь силы Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины на ликвидацию пожара.

Во-вторых, выработать механизм привлечения обычных граждан к борьбе со стихией (или умышленными поджогами), путем установления общественных постов наблюдения, мобильных групп со средствами слежения на всех пожароопасных участках, и, конечно, к работам по противодействию пожарам там, где не справляется государственная техника и государственные люди. (Для этого надо уметь работать со своим народом и с местным самоуправлением, но надо учиться хотя бы сейчас)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В-третьих, через механизм чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации на разумный срок следует ограничить нахождение людей в сосновых и смешанных лесах, поскольку именно они сейчас горят. Верховная Рада должна увеличить штрафы и более подробно расписать административную ответственность за незаконное обращение с огнем на природе - законодательные наработки уже есть у экологов. В конце концов, ваше правительство сейчас борется против коронавируса запугиванием населения - так пусть испугает и всех потенциальных поджигателей.

В-четвертых, обратиться к соседям, Польше, Беларуси, чтобы провести консультации о помощи нам с их стороны.

Господин Зеленский, напоминаю вам, что у вас в руках гетманская булава, она не у Шмыгаля, Авакова или Чечеткина - действуйте, а не только желайте нам здоровья через видосикы. Действуйте, действуйте, действуйте!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев


Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства, - советник Кличко Игорь Луценко 02

Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства, - советник Кличко Игорь Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3189983
 
   
 Топ комментарии
 
Власть идиотов спалит всю Украину.
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Как-то нелогично ожидать от власти, которая просрала всё, чтоб она справилась с пожарами... "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2816
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Горят десятки гектаров земли. Распоясались попы МП. Никуда не делся криминал. Структуры Авакова мужественно.... снова расследуют ролик, где Зеленского сбивает фура. Перечень причин вызывает стойкое ощущение, что кто-то ебн*лся окончательно...
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Может это сигнал о том, что нам следует задуматься о более плотной охране нашей северной границы? Ведь это граница Украины с неким союзным государством, внутри которого границ фактически нет.
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власти и подожгли шоб в норах сидели
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Я не дуже в курсі,але чи не свідчать оті крапочки на Луценковій мапі про напрям вітру,що дає привід зробити висновок про поширення пожежі ВІД кордону ? (Що не знімає відповідальність з Зєлєнского і Авака).
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тем сейчас не до того, своих баранов надо в стойло заганять
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