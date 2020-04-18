 "Пожары заканчиваются на границе. Это портрет эффективности государства", - советник Кличко Игорь Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-нардеп, советник мэра Киева Игорь Луценко написал на странице в Facebook.

"Господин Зеленский, посмотрите на эту карту. На ней - уже едва ли не третья неделя пожаров, и они заканчиваются ровно на нашей границе. Эта карта - портрет эффективности вашего государства, аппарата, который вы возглавляете уже скоро год.

Можно говорить об искусственных поджогах. Но здесь несколько хуже - здесь искусственная неспособность справиться с огнем уже две недели. Хотя, даже еще хуже! Искусственная неспособность даже попытаться реагировать на это должным образом на государственном уровне.

Господин Зеленский, в курсе ли вы, что вы - глава СНБО? В курсе ли вы о колоссальном объеме полномочий СНБО? О режиме его работы?

В который раз приходится ему напоминать, что Президент как раз для таких бурных времен и существует, как должность. Это в мирное время, когда все налажено, наш конституционный монарх может оставить страну на "старосту" - председателя так называемого Кабинета Министров, и на самих министров, то есть на "правительство". Хотя настоящим правительством, с полномочиями, является Президент вместе с Советом национальной безопасности и обороны.

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Именно механизм СНБО придумали для того, чтобы в экстремальных ситуациях - а нынешняя ситуация именно является такой, где огромные пожары наложились на эпидемию - заседать, вводить чрезвычайные меры, которые мобилизуют все части исполнительной власти и интегрируют все другие ветви власти в единый процесс.

Нынешнее бездействие со стороны СНБО и Зеленского по поводу масштабных пожаров граничит с преступлением.

СНБО - всему голова, этот орган может и должен давать, через определенную процедуру, команду всем государственным учреждениям. В то же время с испанским стыдом мы наблюдаем, как председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Чечеткин напрямую обращается к руководству Вооруженных Сил Украины за помощью. Это уже похоже на волонтерство, только на уровне высших чиновников.

Что надо было бы сделать СНБО и Президенту?

Во-первых, привлечь силы Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины на ликвидацию пожара.

Во-вторых, выработать механизм привлечения обычных граждан к борьбе со стихией (или умышленными поджогами), путем установления общественных постов наблюдения, мобильных групп со средствами слежения на всех пожароопасных участках, и, конечно, к работам по противодействию пожарам там, где не справляется государственная техника и государственные люди. (Для этого надо уметь работать со своим народом и с местным самоуправлением, но надо учиться хотя бы сейчас)

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В-третьих, через механизм чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации на разумный срок следует ограничить нахождение людей в сосновых и смешанных лесах, поскольку именно они сейчас горят. Верховная Рада должна увеличить штрафы и более подробно расписать административную ответственность за незаконное обращение с огнем на природе - законодательные наработки уже есть у экологов. В конце концов, ваше правительство сейчас борется против коронавируса запугиванием населения - так пусть испугает и всех потенциальных поджигателей.

В-четвертых, обратиться к соседям, Польше, Беларуси, чтобы провести консультации о помощи нам с их стороны.

Господин Зеленский, напоминаю вам, что у вас в руках гетманская булава, она не у Шмыгаля, Авакова или Чечеткина - действуйте, а не только желайте нам здоровья через видосикы. Действуйте, действуйте, действуйте!".

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