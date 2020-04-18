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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА. ФОТОрепортаж

Cело Нежинское Черниговской области признано очагом вспышки инфекционной болезни. В соответствии с принятыми решениями в селе проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

"Определен круг контактных лиц мужчины, у которо погодтвердили коронавирус. Он довольно значительный - 49 человек", - заявил он.

В связи с этим на территории населенного пункта введен особый режим въезда-выезда граждан и транспортных средств. Установлен контрольно-пропускной пункт. К работе привлечены правоохранители, спасатели и медработники.

Ведется контроль соблюдения режима самоизоляции контактными лицами. Транспортные средства проходят соответствующую обработку спецсредствами.

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Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА 01
Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА 02
Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА 03
Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА 04
Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА 05

Источник: https://censor.net.ua/p3189982
 
 
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Для жителів цього села такі події є катастрофою, бо майже всі працюють у Ніжині чи їздять у Київ працювати.
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Згоден з Вами. Але зараз карантин і з Ніжина на Київ нічого не йде, крім службового потягу УЗ.
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Обробку церкви і всіх інших об'єктів роблять тому, що багато контактних осіб
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Ну все. Тепер спалят мужика вместе с хатой...
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