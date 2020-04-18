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 Происшествия, Общество
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Все про:ранение (2388) операция Объединенных сил (2304) миномет (21)

 Военнослужащий Владимир Максименко, тяжело раненый при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении, он в коме. ФОТО

Военнослужащему 3-го Полка ССО Владимиру Максименко, получившему тяжелые ранения в результате детонации снаряда в миномете во время боевых стрельб в Донецкой области, необходима помощь в лечении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Тимур Кобзар. 

"Проклятый миномет ...

Сейчас в коме и борется за жизнь боец 3 Полка ССН - Максименко Владимир Витальевич. Из родни никого нет ...

Друзья, поможем. Карточка побратима для помощи: 5169 3600 0844 8031
Политаев Владислав (назначение: помощь Максименко)"

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Как сообщалось ранее, во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/p3189980
 
 
 Топ комментарии
 
А Моника Оманская не может решить из госресурсов
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Помощь, конечно нужна, это даже не оговаривается.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!
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Опять "молот" Пашинского? Власть поменялась и уже не кричат наперебой про двойное заряжание.
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А Моника Оманская не может решить из госресурсов
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Помощь, конечно нужна, это даже не оговаривается.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!
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А что - во время Петра волонтеры не собиралис на помощь раненным, что ли? Просто с тех пор ничего так и не изменилось в лучшую сторону.
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Ок, если (дай бог) самому зЭлупе на очередных учениях чего-то там оторвёт, мы тоже будем на корточку его сепарше ватнице Ленке в Швецию деньгами сбрасываться???
Или правительство Омана вместе с Патрушевым оплатит?
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Опять "молот" Пашинского? Власть поменялась и уже не кричат наперебой про двойное заряжание.
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Тепер питання до **********.
Та й раніше, ніхто не пояснив, як може бути подвійне заряджання, коли є запобіжник від цього?
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Если каждая гнида из ВР даст по тысяче гривен - это поллимона !
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а государство (итить-удивить!) на самоизоляции, как всегда???
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