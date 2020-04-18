 Военнослужащий Владимир Максименко, тяжело раненый при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении, он в коме. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Тимур Кобзар.

"Проклятый миномет ...

Сейчас в коме и борется за жизнь боец 3 Полка ССН - Максименко Владимир Витальевич. Из родни никого нет ...

Друзья, поможем. Карточка побратима для помощи: 5169 3600 0844 8031

Политаев Владислав (назначение: помощь Максименко)"

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Как сообщалось ранее, во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.