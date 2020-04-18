 Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Водитель получил незначительные повреждения, а вот его 30-летний пассажир погиб мгновенно.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Сейчас, в рамках открытого по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины производства, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Действующим законодательством за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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