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 Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня ночью на улице Успенской одессит, 1990 года рождения, не справился с управлением BMW, выехал с дороги и столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Водитель получил незначительные повреждения, а вот его 30-летний пассажир погиб мгновенно.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Сейчас, в рамках открытого по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины производства, проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Действующим законодательством за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция 01
Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3189977
 
   
 Топ комментарии
 
Мои соболезнования родственникам и хорошим знакомым дерева.
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низко летел. к перемене погоды.
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Слава Богу что люди не пострадали. А вот дерево жалко. Заставить родственников дебила оплатить посадку равностоящих новых деревьев
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Мои соболезнования родственникам и хорошим знакомым дерева.
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Слава Богу что люди не пострадали. А вот дерево жалко. Заставить родственников дебила оплатить посадку равностоящих новых деревьев
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Судя по тачке, ехал 150+. Надеюсь дерево не пострадало.
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Це ж на якій швидкості треба було їхати щоб машину так зім'яло 160-200 кмч?
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Судя по машине минимум 150-200 летел по городу. Зато у нас рюкзаковцы ловят тех кто чуть выше 50км ездит. А таких мажоров только деревья останавливают.
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минус 1. побольше бы, и тачки чтоб подороже!
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Ганявся за вірусом по місту і розплющив його об дерево.
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Ото *****, в Одесі дерева на дорогу вибігають, та мішають низько літати полуумкам.
Не пойму, що за авто? невже БМВ? Тюнінг а-ля паСанічий - прямоток, *****. Повбивав бі гадів.
Щкода загиблого, самий цинус жити.
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Якщо чьоткий пацан, то дерево ще й посадять
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жалко что прекрасный водила выжил, он еще проявит себя
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"...водитель не справился с управлением и машина столкнулась с деревом." Так не подходит?
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Его дружбан тоже стал низкопрофильнее на 2 метра.
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и на фига то дерево бежало ему навстречу? черте что!!! совсем уже...
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Он просто перевернулся. Хотя судя по фото от него мало что осталось.
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Тільки що бачив дивовижну мациклєтку. Спереду 2 колеса, як у автомобіля, а позаду одне. І гарчить як трактор. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 950
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Да вроде и не быстро ехал.. И машина самую малость помята... Заднее левое крыло чуть поправить и ".. не бита, не крашена, гаражное хранение..."
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