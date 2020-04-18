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 "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

На окраине Бородянки, что в 60 км от Киева, зафиксированы пвозгорания, которые выглядят как спланированные поджоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook Макс Левин.

"А это уже на окраине Бородянки (60 км от Киева)
Небольшое по площади возгорание на дороге. Но откуда оно там?
Очень похоже на спланированные поджоги, в том числе для нагнетания", - написал он под фото.

Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания: зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3189974
 
 
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Це викинутий недопалок біля дороги призводить до пожежі.
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ещё некоторые считают своим долгом костёр разжечь на отдыхе в лесу. даже если +30.
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А Ви докинете недопалок на таку вдстань?Роздивться уважно фото.Досить дивно вигляда те , що пожеж навпроти будинкв не турбують мешканцв
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Какая то кацапская мразь ездит и прямо с машины поджигает траву и леса
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Да, да, да... А может нужно квадакоптеры использовать для отлова очагов возгорания, а не гуляющих в парках! "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 3061
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Дешевле бензокосилки летом использовать. Тогда и гореть нечему будет.
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Заметил верно, вывод не правильный. Нагнетания чего? А вот вреда и убытков и не сосчитать.
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посмотрела параша на свои прошлогодние колоссальные сибирские пожары тайги, не поддающиеся тушению и решила похожее и в Украине запустить.
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та думаю,год только начался.и параше тоже...все еще впереди.
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А може бездіяльність зеленського і авакова це є саме що не є нагнітання?

Вже й Карантин, вже всі повинні сидіти вдома, вже любе що рухається можна зупиняти, перевіряти документи і майже закривати.

А все одно поганим танцюристам відеороліковому президенту та італійському міністру внутрішніх справ, Щось дуже заважає виконувати свої обов"язки.
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Похоже уже забылось кто разогнал МЧС и санэпидем службу в Украине.
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Просто власть, мусора и судебная система не состоятельная и даже скорее работает на стороне врага как внутреннего так и внешнего. В таких случаях народу нужно самим брать власть в свои руки. Выходить на улицы, устраивать засады, ловить поджигателей и бросать их на месте прямо в огонь. Самосуд ето самый честный и самый незаангажированный и неподкупный суд в мире.
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а зеленский с мусорами будет в тюрьму активистов отправлять,
лучше пусть сгорит всё
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зеленский и ярмак работают на кацапов через Хезболу,
чему удивляться ?
после сгоревших артскладов считаю, что пусть догорит и остальное,
меньше ворам достанется
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100 процентов без московитов здесь не обходится
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какие московиты, тут местных кацапов полно
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а местные кацапы чьи указания выполняют?
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Питання в іншому - до будинків 20 метрів. Важко вийти й залити водою?
Схоже що таки 73% вірять що шкільний вчитель повирішує усі їх проблеми...
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Зате рейтинги мерів, голів спільнот, сільських голів стрімко падають... Хоча до місцевих виборів ще пів року, але ж і "голобородьку" запустили теж не 2019 році...
Сподіваюсь, що це в мене ранкове загострення сезонної шизофренії Але ж з безпринципною владою за ради влади та грошей - можливо все
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а если положить руку на....что угодно...вот скажите, разве эти небольшие, пока еще, проплешки огня так тяжело потушить даже живущим на против этого подпала?
да там три мужика с ведрами потушат его за 10 минут, даже не разматывая шланг! а заодно и свои хатынки уберегут (или надеются, что через забор искра не перескочит? )
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В них руки ще не відпочили від голосування за шкільного вчителя. Занадто втомлені.
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Что значит бл#, ПОХОЖЕ?! Тем временем 22тыс. солдатиков до последней капли крови готовы сражаться с шизанутыми прихожанами. Аваков, отложить шашлык, потом дожрешь!
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це місцеві дебіли палять і вже давно почали
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кацапы, возглавляемые мертвечуком давно поняли , что негативный имидж Украины по тв плюс поджоги плюс уничтожение мемориальных досок плюс бардак с вирусом плюс бардак в экономике плюс ещё много много разнообразных хаосов, контролируемых кремлём- неизменно приблизят их к заветной мечте- овладеть Украиной, так как она вскоре устанет бороться и сдастся им на милость, но думаю что у них ничего не выйдет, так как они пилят сук, на котором (пока что) удобно устроили свои жирные, тяжелые задницы
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