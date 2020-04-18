 "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook Макс Левин.
"А это уже на окраине Бородянки (60 км от Киева)
Небольшое по площади возгорание на дороге. Но откуда оно там?
Очень похоже на спланированные поджоги, в том числе для нагнетания", - написал он под фото.
Вже й Карантин, вже всі повинні сидіти вдома, вже любе що рухається можна зупиняти, перевіряти документи і майже закривати.
А все одно поганим танцюристам відеороліковому президенту та італійському міністру внутрішніх справ, Щось дуже заважає виконувати свої обов"язки.
лучше пусть сгорит всё
чему удивляться ?
после сгоревших артскладов считаю, что пусть догорит и остальное,
меньше ворам достанется
ВИДЕО...
https://twitter.com/i/status/1251439151154593794
Схоже що таки 73% вірять що шкільний вчитель повирішує усі їх проблеми...
Сподіваюсь, що це в мене ранкове загострення сезонної шизофренії Але ж з безпринципною владою за ради влади та грошей - можливо все
да там три мужика с ведрами потушат его за 10 минут, даже не разматывая шланг! а заодно и свои хатынки уберегут (или надеются, что через забор искра не перескочит? )