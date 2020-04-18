 "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook Макс Левин.

"А это уже на окраине Бородянки (60 км от Киева)

Небольшое по площади возгорание на дороге. Но откуда оно там?

Очень похоже на спланированные поджоги, в том числе для нагнетания", - написал он под фото.

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