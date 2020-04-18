 В результате поджога сухой травы огнем уничтожены 10 деревянных дачных домиков на Львовщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Поступило сообщение о пожаре в г. Червонограде на ул. Львовская в деревянном бесхозяйственном здании.

На момент прибытия пожарных к месту вызова выяснилось, что в результате горения сухой травы огонь перекинулся на деревянные дачные домики. Не теряя времени спасатели приступили к проведению работ по ликвидации возгорания, однако сильный ветер осложнял тушение пожара.

В 17:02 пожарные локализовали пожар, и в 18:31 полностью ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил сухую траву на площади 700 кв.м. отдельными центрами и 10 деревянных дачных домов, размером 3 × 4 м.

К ликвидации пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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