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 Общество, Фоторепортаж
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 "Пандемия, пожары и война - всем надо помогать": Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь воинам, получившим ранения на фронте, медикам, борющимся с пандемией, а также пожарным, которые продолжают бороться с огненной стихией в Зоне отчуждения ЧАЄС.

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в фейсбуке она отчиталась о собранной и переданной помощи.

"Снова прибыл борт с ранеными, снова скорые неслись в центральный госпиталь.

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 01

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 02

Раненых привезли из Харькова, есть очень тяжёлые, их забрали в реанимацию, есть воины с ампутацией.

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 03

Это все конечно очень тяжело, пандемия, пожары и война, всем надо помогать. Так, по потребностям и отчетам.

В госпитале карантин, мы завозим ребятам соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, сладкое и шорты, футболки, спорт костюмы.

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 04

Медикам купили защитные костюмы, более 500 штук, в разные больницы, на фронт и госпиталя.

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 05

На этой неделе мы помогали пожарным в Чернобыльской зоне, отослали два груза почти 300 кг, это сух пайки, аккумуляторы, распираторы, защитную одежду для медиков, много всего. Второй груз 168 кг пайков и 97кг всего остального. Общая сумма 53 тыс и 86 тыс, это 139 тыс грн.

Отправили посылки на фронт с тактич медицинскими рюкзаками (14 тыс), лекарством и масками, в Курахово, Золоток, Краматорск и 73 морской центр спец наз. Все чеки публикую.

Сегодня отправляем пожарным карематы 50 ш-150 кг и распираторы от дыма.

Мы благодарим всех за каждую копейку и любую помощь.

Тяжёлое время для страны, помогаем кто чем может. Все отчеты и чеки смотрите у меня на стр. По вопросам пишите в личку.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 06

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 07
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 08
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 09
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 10
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 11
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 12
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 13

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 14
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 15
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 16


Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 17


Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 18
Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства. ФОТОрепортаж


Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 20


Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 21

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 22

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 23

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 24

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 25

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 26

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 27

Пандемия, пожары и война - всем надо помогать: Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным 28

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3189960
 
 
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А на глючные не нужные франковертолеты аваковские миллиард евро - нормально? Пожары с них тушат?
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Никогда пожары с вертолетов не тушат, это зеледебилы придумали. Пожары нужно тушить садовыми лейками и платить за них Юсуповой. Так поступают настоящие патриоты.
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А кто все ето сделал? Кто не ввел военное положение и не перекрыл границы еще в 2014? Кто впустил коронавирусных в Украину без карантийных отстойников утверждая что хватит просто температуру градусниками померять? Кто поджигает леса и траву? Теперь все сидят и удивляются
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К вирусу еще и смог присоеденился. Теперь к маскам уже нужно противогазы и кислородные балоны покупать.
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И опять никакого банковского отчета, только чеки, а банковские выписки приход-расход под строжайшим секретом. Иначе будет видна прикарманенная разница. Ну и садовые лейки конечно, которые можно загнать садоводам сняв маржу во второй раз.
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А в той же час слуги кремля і їх челядь буде красти бюджнт а мацквароті мокшанє мастурбувати на узькій мір... Занадто сильно Україна загравала весь час і заграє з покидьками на своїй території
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На фоне воровства млрд-ов , озвученных экс-министром Уманским, призыв помогать звучит как-то неубедительно.
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