 На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины.
О пожаре стало известно ГСЧС в 17:10. К борьбе с огнем привлекли 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.
"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской бласти в тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.
Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что 18 апреля в 06.40 пожар на территории Чистиливського орнитологического заказника был ликвидирован.
Як люди прожили ті тисячі років - невідомо.
А ось з приходом до влади зе-гниди із соплями урода почали палити траву і від того вигорають ліси...
Кончені довбні.
Потому и тушить нечем
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
Я так думаю.
Але і дебіли траву продовжують палити.
теперь хазява земель, ну и опзж им в помощь,
пусть горит, может до прикормленных киевлян
что то дойдёт, а нет - голосуйте за СН и Сцявіка