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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Все пропало!

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Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Диалог в аптеке

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Тест показал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19 (обновлено). ФОТО

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... а вирус православных не берет

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Джекпот

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Агентурная сеть под угрозой

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

О-о-слик...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Нефтяной паркур

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Есть такое право

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Это же элементарно!

Джекпот для украинцев, нефтяной паркур Путина, паника в ОПЗЖ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Все буде добре!

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Источник: https://censor.net.ua/p3189888
 
   
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Когда они свалят в одну из колоний Московии,пора уже давно им знать ,что Украина давно уже не колония Джекпот для українців, нафтовий паркур Путіна, паніка в ОПЗЖ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7004 .
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А я хочу, щоб із зброєю купленою за біткоїни можна було б відстрілювати однополі пари
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Конкуренты тебе однополые пары! Вот я к геям отношение у меня нормальное. Чем больше геев тем больше одиноких женщин тем больше выбор для меня из женщин! А развратить меня своей пропагандой они не смогут потому что развратить они могут только латентный геев!
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Так ви шановний, гомофоб! Однополі пари можуть бути не тільки із під*рів, але і із лесбух. Так, що ваше "умозаключение" про "більше одиноких жінок" в корні неправильне!
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Посмотришь на лесби в жизни они стремные! Я не видел ни одной красивой лейсбийской пары!
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Добре, що я їх в реальному житті і не бачив. На щастя у нас на Волині такого нема
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Добре, що хоч Албанії допомогли. Тепер ми з гордістю можемо заявити, що Україна не найбідніша держава в Європі!
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Агенты кгб Жолудь и Кучерявый в трауре, главное столь долгожданное событие для этих утырков по подлизыванию ботоксному шефу - медным тазом
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