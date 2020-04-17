 Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, - Антон Геращенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Киев оказался под ударом редкой для наших мест стихии – пыльной бури. Она стала возможной из-за сильных порывов северо-западного ветра достигавших порой скорости более чем в 30 метров в секунду.Порывы ветра поднимали в воздух мельчайшие частицы пыли с иссушенных бесснежной земли вспаханных полей вокруг Столицы, поднимали их на высоту в несколько километров и обрушивали на жилые микрорайоны, создавая на фоне длящегося больше месяца карантина тягостные психологические впечатления у сотен тысяч горожан.

К пыльной буре, добавились клубы дыма и гари, которые поднялись от масштабных лесных пожаров раздутых ветром в Житомирской области. Пожары эти начались под влиянием сильного ветра в районе сёл Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи. В основном горит лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья, бурелом на площади до 1 000 гектаров", - написал Геращенко.

Замминистра отметил, что ситуация с пожаром контролируется, хотя и осложняется порывами сильного ветра.

"Спасатели в первую очередь занимаются защитой населённых пунктов, и объектов инженерной инфраструктуры, проделывая тяжелой техникой просеки и минерализованные полосы для остановки распространения пожаров.Там, где позволяют погодные условия и есть достаточная видимость, задействуется пожарная авиация", - подчеркнул чиновник.

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По словам Геращенко сегодня утром, руководитель ГСЧС Николай Чечеткин обратился к ВСУ с просьбой предоставить спасателям помощь в виде задействования тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", способных прокладывать дороги в труднодоступной лесистой местности, для облегчения доступа легкой пожарной техники.

Для опровержения слухов о том, что дым лесных пожаров принесен из Чернобыльской зоны отчуждения и того, что дым этот радиоактивный, замминистра МВД опубликовал фото, сделанное Национальным Космическим агенством, которое было сделано сегодня утром.

"На спутниковом снимке отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается", - подчеркнул Геращенко.

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