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Все про:МВД (8125) пожар (4065) буря (21) Геращенко Антон (1065) ГСЧС (2607)

 Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, - Антон Геращенко. ФОТО

Вчера Киев и область оказались под воздействием пыльной бури и дыма от лесных пожаров в Житомирской области. Это стало возможным из-за сильного ветра.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Киев оказался под ударом редкой для наших мест стихии – пыльной бури. Она стала возможной из-за сильных порывов северо-западного ветра достигавших порой скорости более чем в 30 метров в секунду.Порывы ветра поднимали в воздух мельчайшие частицы пыли с иссушенных бесснежной земли вспаханных полей вокруг Столицы, поднимали их на высоту в несколько километров и обрушивали на жилые микрорайоны, создавая на фоне длящегося больше месяца карантина тягостные психологические впечатления у сотен тысяч горожан.

К пыльной буре, добавились клубы дыма и гари, которые поднялись от масштабных лесных пожаров раздутых ветром в Житомирской области. Пожары эти начались под влиянием сильного ветра в районе сёл Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи. В основном горит лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья, бурелом на площади до 1 000 гектаров", - написал Геращенко.

Замминистра отметил, что ситуация с пожаром контролируется, хотя и осложняется порывами сильного ветра.

"Спасатели в первую очередь занимаются защитой населённых пунктов, и объектов инженерной инфраструктуры, проделывая тяжелой техникой просеки и минерализованные полосы для остановки распространения пожаров.Там, где позволяют погодные условия и есть достаточная видимость, задействуется пожарная авиация", - подчеркнул чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО

По словам Геращенко сегодня утром, руководитель ГСЧС Николай Чечеткин обратился к ВСУ с просьбой предоставить спасателям помощь в виде задействования тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", способных прокладывать дороги в труднодоступной лесистой местности, для облегчения доступа легкой пожарной техники.

Для опровержения слухов о том, что дым лесных пожаров принесен из Чернобыльской зоны отчуждения и того, что дым этот радиоактивный, замминистра МВД опубликовал фото, сделанное Национальным Космическим агенством, которое было сделано сегодня утром.

Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, - Антон Геращенко 01

"На спутниковом снимке отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается", - подчеркнул Геращенко.

Также смотрите: Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения не могли попасть в Киев, - Кульбида. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3189862
 
 
 Топ комментарии
 
антоша сегодня климатолог
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антон подскажи как повлияет тень юпитера на надои в полтавской области?
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Он как волк из "Ну погоди!". И на тракторе умеет ездить и на катере и крановщик и матрос и скалолаз и штангист. В общем на все руки мастер.
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Порывы ветра поднимали в воздух мельчайшие частицы пыли с иссушенных бесснежной земли вспаханных полей вокруг Столицы, поднимали их на высоту в несколько километров и обрушивали на жилые микрорайоны, создавая на фоне длящегося больше месяца карантина тягостные психологические впечатления у сотен тысяч горожан.

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"Хорошо излагает,собака,учитесь " (О.Бендер) Вчора до пилової бурі додалися клуби диму від лісових пожеж на Житомирщині, супутникові знімки це підтверджують, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8321
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Ну нет же тут политики, чего вы пристали к Тохе. Все нормально сказал. Или давайте обвинять ЗЕ в поджогах на Житомирщине, а типа пот при пете ничего не горело, он "святой дух".
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У соєвого бариги все взривалось, у зебариги все горить.
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В нього, схоже, весняне загострення "проносу слів і закрепу думок"
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Тоха стал затычкой во всех дырках?
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Так а куди ж радіоактивний дим з Чорнобиля понесло?
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Я вночі теж мав можливість вдихати цей сморід на Черкащині.
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На Київське море... Якщо не встигло там осісти, то треба сліди шукать у Козелецькому районі Чернігівщини...
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Радиоактивный дым был в 1986 году. Куда понесло - погугли. А сейчас радиации на поверхности, которую можно разнести уже практически нет. Рыжий лес давно срубили и закопали. То, что выросло не радиоактивно.
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Лесные пожары с детским хором: https://spac1.com/musicat/track/gennadij-trofimov-i-detskij-hor/lesnye-pozhary-3705441/
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«17 апреля 2020В Белоруссии ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу.»

Лукашенка, мімімі пєрзєдєнт !
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"Просто кто-то слишком много .... ест!"
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антон подскажи как повлияет тень юпитера на надои в полтавской области?
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Да, и когда земля налетит на небесную ось?
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панические настроения горожан еще усиливает угасание Солнца через несколько миллиардов лет,а также возможное появление Черной Дыры в нашей солнечной системе.Страхи горожан также усиленны возможным падением крупного астероида на поверхность киевской области.Ходят неподтвержденные слухи на на фоне длящегося больше месяца карантина что рептилоиды с Нибиру готовятся к вторжению в Житомирскую область что подтверждено спутниковыми снимками
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Беларусь не горит,наверное там подлесок не той системы..
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Кроме того, с 10 апреля по 1 июля власти Белоруссии, ограничили продажу лекарств и защитных средств. Аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Также ограничен отпуск хирургических перчаток и антисептических средств.
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Ты две недели был в запое и вдруг узнал?
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Херово,....выгорает западный след 4го реактора
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причина : вирізання захисних лісосмуг на полях та лісів.
Антон, де держава? чи ви здатні лише фіксувати і пояснювати?
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Раньше наш "не лох", хоть по заграницам ездил и там всякая фигня случалась... А теперь границы закрыты, сидит в Украине и у нас начались всякие беды. То пожары, то бури, скоро наверное наводнения будут...
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Верно. Забыли уже, что наш Писюанист вестник беды. Куда не поедет, везде катаклизм.
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Геращенко во все дырки затычка. Уже и синоптиком стал.
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по состоянию на сейчас Киев имеет 5-й в мире грязный воздух
https://www.iqair.com/air-quality-map
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уверен,что Президент сейчас не отходит от телефонов,карт и мониторов в кабинете на Банковой и что всё это неправда :
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику.
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Антошка, Антошка, иди глотай картошку !
(Мамочка стол уже накрыла), слюнявчик приготовила.
Герой ты наш.
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Під Народичами священник палив на кладовищі вінки, вигоріло два села, ура томасу!
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В последнее время у Антохи Геращенки дела идут не ахти - пальму первенства как самого упитанного пупса МВД уверенно отобрал жиртрест Крищенко, как самого лучшего лизуна дупы шефа - Герасимов из Порохатой кодлы.
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