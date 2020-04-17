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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5989) СБУ (14586) терроризм (18184)

 СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации "ДНР". ФОТОрепортаж

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.

В 2018 году злоумышленник покинул ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".

Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НЗФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР".

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации ДНР 01
СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации ДНР 02
СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации ДНР 03
СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации ДНР 04
СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/p3189809
 
   
 Топ комментарии
 
Нафіга фотки, коли на них всі пики запіксельовані?
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На фига сепарам лица закрыли?
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Отдадут в парашу- к гадалке не ходи...
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Нафіга фотки, коли на них всі пики запіксельовані?
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Отдадут в парашу- к гадалке не ходи...
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еще бы накрыли при попытке к бегству...
ото дело было бы..
корми его теперь
единственное может выменяем на 10 таких 1 бойцв нашего
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***** бубочке по обмену наших воинов не отдаёт. Ограничивается таксистами. А тот и так доволен.
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Шестерок садят , а истинные адепты русського мира гуляют на свободе : я имею ввиду всех обсолютно всех олигархов Украины.
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Сиди за поребриком на своей помойке со своим нацистским узким миром. Нехай щастить
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Отмажут,он же воевал против клятого Порошенки.
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Труханова с титушнёй в упор не видят?
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Ты знаешь, реалии Одессы таковы, что уйдет Труханов - придет Рабинович. Так что пусть лучше Труханов будет.
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Скоро с него снимут все обвинения и "обменяют" на такого же.
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Что значит "бывшего участника террористической организации "ДНР"? Это уже выяснили , что он бывший ? Какая преступная наивность...
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Их тысячи бродит по украине еще в 16 звонил в сбу перенаправили ра 10 по факту хер кто приехал
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Очень скоро по требованию партнеров товарища Ермака по переговорам появится в списке кандидатов на обмен. Для этого получит в Украине амнистию или помилование как "процессуальную очистку". Потом при передаче откажется от возвращения в Лугандон, как те хитрожопые орлы на опубликованном Цензором видео. Опа, и остается в Украине без возможности каких-либо к нему правовых претензий! Еще бы, его сам президент помиловал. Вопрос "а шо, так можно было?" при величайшем президенте воюющей страны пане Зеленском, даже не стоит.
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а мне интересно. Кто ему новые документы выдал?
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Очередной фейк сбу. ФОТО где? я могу сотни выложить фото коллаборационистов с оружием в руках которые спокойно перемещаются по всей Украине.
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И опять свободно получил украинский паспорт.
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багато питань до наших правоохоронних ОРГАНІВ як він проїхав що не провірили?
2 роки жив спокійно (чим занімався)?
чому немає провірки тих хто перетинає лінію між днр і лнр і контролю?
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Нужно было эту &лядь пристрелить при задержании
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