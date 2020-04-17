 СБУ в Одессе задержала бывшего участника террористической организации "ДНР". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.
В 2018 году злоумышленник покинул ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".
Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НЗФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР".
Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
ото дело было бы..
корми его теперь
единственное может выменяем на 10 таких 1 бойцв нашего
2 роки жив спокійно (чим занімався)?
чому немає провірки тих хто перетинає лінію між днр і лнр і контролю?