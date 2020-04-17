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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Радиоактивную древесину на Киевщине могли использовать в качестве топлива, идет расследование, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

В раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места происшествия во время которого изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

По результатам экспертного исследования будет принято законное объективное и непредвзятое решение. Продолжается следствие.

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Радиоактивную древесину на Киевщине могли использовать в качестве топлива, идет расследование, - Нацполиция 01
Радиоактивную древесину на Киевщине могли использовать в качестве топлива, идет расследование, - Нацполиция 02
Радиоактивную древесину на Киевщине могли использовать в качестве топлива, идет расследование, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3189799
 
 
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а песок из чернобыля используют в новостройках. в некоторых домах зашкаливает фон.
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Я думаю що реальний рівень радіації після пожеж хочуть списати на "одно із общёств"
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древесина из Чернобыля...
сразу столько вариаций... (все украдено до нас...поджог...)
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За пожаром видно бизнес-интересы и коррупцию.
А Белецкий написал об этом еще несколько дней тому назад.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/5e9605ea8d240/ И вот - иллюстрации.
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Там людей травят с момента открытия. Протестовали, боролись и без результатов. Жертвой стал Европейский банк реконструкции и развития, который выделил около $10 млн на биоэкологическую ТЭС под Киевом. Во время строительства были нарушены всевозможные нормы. А сейчас предприятие, которое связывают с бизнесменом и политиком Михаилом Бродским, сжигает радиоактивную древесину из Чернобыля.
Вот такая ху...ня малята.
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Лишь бы газ у проклятого путина не покупать...
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