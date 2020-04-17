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 Происшествия, Общество
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Все про:Киевская область (1952) пожар (4065) свалка (162)

 В селе Гора на Киевщине горела свалка, местные жители говорят, что мусор туда вывозит сельский председатель незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Гора, расположенном в Бориспольском районе Киевской области, горела свалка. Сейчас она тлеет.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ местная жительница, координатор местного эко-патруля Наталья Лютикова.

По ее словам, пожар начался еще вчера в обед. Сегодня свалка уже тлеет.

Лютикова рассказала, что в селе незаконно организовал свалку сельский председатель, а пожары на нем происходят периодически.

"Сельский совет заключил соглашение с коммунальным предприятием, что они будут вывозить этот мусор на полигон, куда разрешено. Мы заплатили за три года около 1,5 млн гривен за то, что вывозится и утилизируется мусор, а фактически они вывозят на этот участок, который находится на территории села", - рассказала местная жительница.

В селе Гора на Киевщине горела свалка, местные жители говорят, что мусор туда вывозит сельский председатель незаконно 01

Лютикова говорит, что не может утверждать, что сельский председатель причастен к поджогу свалки, но ему это выгодно делать. Она рассказала, что после многочисленных жалоб местных жителей экологическая инспекция установила, что этой свалкой нанесен вред в размере около 800 тыс. гривен. Также инспекция обратилась в полицию.

"Его (мусор. - Ред.) поджигают из-за того, что чтобы уничтожить доказательства, что это мусор из нашего села. Потому что сейчас голову сильно прижали", - считает Лютикова.

В селе Гора на Киевщине горела свалка, местные жители говорят, что мусор туда вывозит сельский председатель незаконно 02

Женщина также рассказала, что сельский голова сегодня утром привел в полицию человека, который якобы причастен к поджогу.

"Он им заявил, что он его поймал якобы на поджоге. Но это не так, потому что есть человек который видел, что его просто привели. Бездомный начал сопротивляться, что он тут ни при чем, а полиция начала его бить прямо у нее на глазах", - рассказала Лютикова.

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Источник: https://censor.net.ua/p3189789
 
   
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Что за напасть, пожары со всех сторон!
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И кто же выбрал голову? Неужели десантировали с соседней Галактики?
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Старый прием: зачиститься, или чем-то обзавестись, воспользовавшим пожаром или наводнением - великая сила ПРИРОДЫ, опять же force majeure неподсудный...
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1,5 миллионов за 3 года на 1.5 тыщи дворов = 2 куба твёрдых отходов в год\двор.
330 грн в год за вывоз мусора - за такие деньги его дальше самой ближайшей свалки не повезут.
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Кличко уже в Центре Киева свалки создал и ничего не делает несмотря на протесты. Свалки уже с трупами, но Кличко наплевать, не убирает и всё.

https://golos.ua/i/743123
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вот занялась бы расчисткой мусора в своем селе танюха безумная. была бы польза
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