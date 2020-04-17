 В селе Гора на Киевщине горела свалка, местные жители говорят, что мусор туда вывозит сельский председатель незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ местная жительница, координатор местного эко-патруля Наталья Лютикова.

По ее словам, пожар начался еще вчера в обед. Сегодня свалка уже тлеет.

Лютикова рассказала, что в селе незаконно организовал свалку сельский председатель, а пожары на нем происходят периодически.

"Сельский совет заключил соглашение с коммунальным предприятием, что они будут вывозить этот мусор на полигон, куда разрешено. Мы заплатили за три года около 1,5 млн гривен за то, что вывозится и утилизируется мусор, а фактически они вывозят на этот участок, который находится на территории села", - рассказала местная жительница.

Лютикова говорит, что не может утверждать, что сельский председатель причастен к поджогу свалки, но ему это выгодно делать. Она рассказала, что после многочисленных жалоб местных жителей экологическая инспекция установила, что этой свалкой нанесен вред в размере около 800 тыс. гривен. Также инспекция обратилась в полицию.

"Его (мусор. - Ред.) поджигают из-за того, что чтобы уничтожить доказательства, что это мусор из нашего села. Потому что сейчас голову сильно прижали", - считает Лютикова.

Женщина также рассказала, что сельский голова сегодня утром привел в полицию человека, который якобы причастен к поджогу.

"Он им заявил, что он его поймал якобы на поджоге. Но это не так, потому что есть человек который видел, что его просто привели. Бездомный начал сопротивляться, что он тут ни при чем, а полиция начала его бить прямо у нее на глазах", - рассказала Лютикова.

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