 Воина Сил спецопераций Игоря Вивчаренко, погибшего на учениях от взрыва мины в стволе миномета, похоронили в Кропивницком. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте подразделения.

Игорь Вивчаренко, старший солдат, оператор отряда специального назначения 3-го ОПСпП, который погиб 14 апреля в 11.40 на полигоне в Донецкой области во время проведения занятий по огневой подготовке в результате взрыва мины в канале ствола 82-мм миномета.

Игорь Вивчаренко родился 23.09.1996 года в селе Коробчино Новомиргородского района Кировоградской области. В 2013 году окончил местную школу, а в 2017 - получил степень бакалавра по специальности физическое воспитание, завершив обучение в КГПУ им. Винниченко. 1 апреля 2019 подписал контракт и проходил службу в рядах 3-го отдельного полка спецназначения в должности оператора группы специального назначения.

Похоронили Игоря Вивчаренко на Аллее Славы Ривнянского кладбища в Кропивницком.

У него остались родители, четверо братьев и сестра".

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