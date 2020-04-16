 В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"16 апреля 2020 около 12:00 в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ" под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв", — сказано в сообщении.
Никто не пострадал. ГБР проводит расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).
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Наказание по этой статье — штраф до 850 грн, служебное ограничение на срок до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на срок до 1 года.
вопрос ПОЧЕМУ ?
диверсия ?
или раздолбайство ?
Порох и Муженко - то горелые воен-складыв течении всей Войны.
здесь должна работать контрразведка - или халатность(боеприпас с взрыватетем) или диверсия
на срочке работал на базе боеприпасов.
так мы молодые и веселые ленились спускть ящики с танковыми снарядами в вагоне, а просто сбрасывали их.
и ничего, живой и не кашляю
правда на этой базе такого насмотрелся по части т.н. "хранения" снарядов и ракет к Градам, что теперь, когда взрывались наши склады уже ничему не удивлялся
и это на поле 2 Х 2 км - просто капец
дело было не в Украине - "Кызыл Орда" она везде одинаковая
А еще были случае что что-бы не косить поджигали траву пьяные...правда за это прапоров сразу увольняли по п.Ж, а офицеров разжаловали до младшего лейтенанта
При возникновении пожара на технической территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи него начальник караула докладывает о случившемся дежурному по гарнизону (военной комендатуре, воинской части) и действует по его указанию.
Часовым, жизни которых угрожает опасность (пожар или стихийное бедствие), начальник караула приказывает переместиться в безопасные места, откуда они могли бы продолжать наблюдение за охраняемыми объектами, а когда минует опасность, выставляет их на прежние места.
Начальник караула больше отвечает за жизнь личного состава караула, чем за сам объект. Так что склады всегда быстрее сгорают сами, чем их успеют потушить.
Хорошо хоть без жертв
Что-то завоняло кварталом95. Только гораздо смешнее, чем делало квартальное быдло. И целых 850 грн. штрафа налогоплательщику смешно видеть... Это на том же КрАЗе сколько км можно проехать при нынешней цене солярки?
Ни за кого из этих скотов я не голосовал.
Или даже могли с беспилотника сбросить "зажигалку".