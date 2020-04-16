 Полицейские четыре часа пытали 18-летнего парня, выбивая признание в преступлении, которое он не совершал - ГБР. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту совершения мошеннических действий. После того, как 18-летний парень явился на допрос, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований один из подозреваемых нанес несколько ударов по голове мужчины, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

"С целью получения признания, подозреваемые заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для подозреваемых результату", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Донецкое управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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