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Все про:контрразведка (261) СБУ (14578) Шайтанов (10)

 Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м экс-руководителю УСБУ в Харькове ГБР сообщило о подозрении. ВИДЕО

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

15 апреля российские СМИ сообщили о якобы задержании в Крыму сотрудниками ФСБ России гражданина Украины по обвинению в шпионаже и попытке организации теракта.

Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 01
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 02
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 03
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 04
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 05
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 06
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 07
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 08
Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка 09

Источник: https://censor.net.ua/p3189560
 
   
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Ну й що? Йому дадуть пожиттєве?
Обіняють на вимогу *****, як цемаха.
(доречі, де ті, що тут розказували, про «страшну» долю цемаха, зараз нароссіі...)
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це не той шо пірамідками гендлює?..

Затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов отримав з Росії завдання вбити не тільки українського добровольця чеченського походження Адама Осмаєва. А й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Інформацію повідомив журналіст гендляр пірамідками і країною, посилаючись на джерела в керівництві СБУ.
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хмельницкого бакланову с за мужество первой степени...
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Задолбали эти Рембо!! Хоть бы один родил Человека на сет! Убивать вам в кайф!! Идиоты!
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Арсенал терориста. Можна було б заворушку невелику влаштувати.
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Это прекрасно! Будет спасен еще один донецкий таксист, которого бросили на кичу за кривой взгляд на русского попучленца, которого подвозил.
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У него награды от предыдыщего президента есть? Он участник Ато? Послабление должно быть!
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сомневаюсь я в том, что взяли агента ФСБ. Зеля вжись не будет паковать людей *****. Тут подстава якась
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О предательстве Шайтанова было известно еще в 2014-м, но его покрывал Порошенко - Бутусов.
https://www.economics-prorok.com/2020/04/о-предательстве-шайтанова-было-извес.html#more-100756

Якщо не відкривається - виділіть, та Гуглити.🤗
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Классно, что у него ни имени, ни физиономии нет
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Всё забрали.Нажито непосильным трудом за многие годы.Новый Президент его наградит и повысит
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наступний на обмін на лярв, які вийшли в тираж на ордло
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На самом деле ничего криминального фигурант дела Шайтанова не совершал ни совместно с Шайтановым, ни контактируя с Егоровым, потому как обвинения ему по этим связям никакого нет, а только лишь по результатам обыска. Вот не нашли бы оружия у "фигуранта" и предъявить нечего было бы.
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може за це Порошенко йому генерала присвоїв...
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