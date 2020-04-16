 Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

15 апреля российские СМИ сообщили о якобы задержании в Крыму сотрудниками ФСБ России гражданина Украины по обвинению в шпионаже и попытке организации теракта.

















