 Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.
Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.
Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.
15 апреля российские СМИ сообщили о якобы задержании в Крыму сотрудниками ФСБ России гражданина Украины по обвинению в шпионаже и попытке организации теракта.
Обіняють на вимогу *****, як цемаха.
(доречі, де ті, що тут розказували, про «страшну» долю цемаха, зараз нароссіі...)
Затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов отримав з Росії завдання вбити не тільки українського добровольця чеченського походження Адама Осмаєва. А й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Інформацію повідомив
журналістгендляр пірамідками і країною, посилаючись на джерела в керівництві СБУ.
https://www.economics-prorok.com/2020/04/о-предательстве-шайтанова-было-извес.html#more-100756
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